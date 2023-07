دعوات متزايدة للتفاوض والتحقيق في “جرائم حرب” في السودان- (تغريدة)

القضارف- السودان: تزايدت الدعوات لإيجاد حلّ للنزاع الآخذ في الاتساع في السودان مع قرب اتمام شهره الثالث، بينما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء محكمة العدل الدولية إلى التحقيق في “جرائم حرب” مرتكبة في إقليم دارفور.

وكانت اللجنة الرباعية المنبثقة من الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) دعت الإثنين طرفي النزاع الى وقف “غير مشروط” لإطلاق النار بعد فشل العديد من المحاولات.

وقاطع الجيش هذا الاجتماع الذي استضافته أديس أبابا، مكررا مطالبته بتنحية كينيا عن رئاسة اللجنة لاتهامها بـ”عدم الحياد” في النزاع.

ومنذ اندلاعها في 15 نيسان/أبريل، تتواصل المعارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو من دون أفق للتهدئة. ويرى خبراء أن الحليفين السابقين اختارا المضي في حرب استنزاف لا تتوقف سوى بنصر عسكري لأحدهما على حساب الآخر، على رغم أن أي طرف لم يحقق منذ بدء الحرب، مكتسبات مهمة تغيّر من المعطيات الميدانية.

“مخرج تفاوضي”

وحذّر السفير الأمريكي إلى الخرطوم جون غودفري من أن “انتصارا عسكريا لأي من الطرفين المتصارعين… سيتسبب بكلفة بشرية غير مقبولة وضرر للبلاد”.

وأشار الدبلوماسي الذي غادر العاصمة السودانية مع بدء المعارك، حاله كحال غالبية الأجانب، في بيان إلى ضرورة “التوصل إلى مخرج تفاوضي من الأزمة”.

وشدد على أن لا يمكن أن يعني ذلك العودة الى “الوضع الراهن الذي كان قائما قبل 15 نيسان/أبريل”، حين أمسك البرهان ودقلو بمقاليد الحكم بعد إطاحة المدنيين في انقلاب عسكري.

It is clear that a military ‘victory’ by either of the belligerents in the Sudan conflict would entail unacceptable human cost and damage to the country. The military parties must find a negotiated exit from the crisis – the sooner they do that the less the damage to the country…

— John Godfrey (@USAMBSudan) July 10, 2023