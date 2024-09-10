دعوة أممية لتحقيق مستقل بمقتل الناشطة عائشة نور برصاص إسرائيلي

جنيف: طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بإجراء تحقيق مستقل بمقتل الناشطة الأمريكية التركية عائشة نور أزغي أيغي برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت متحدثة المكتب رافينا شامداساني إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقى معلومات تفيد بإطلاق النار على إيغي أثناء مشاركتها في مظاهرة سلمية بالضفة الغربية، الجمعة الماضي.

وتابعت: “إيغي لم تكن تشكل خطراً على القوات الإسرائيلية، وباتت رمزاً لاستخدام القوة المميتة بشكل منهجي ضد المتظاهرين السلميين وغيرهم من الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

American 🇺🇸 human rights activist shot to death by Israeli 🇮🇱 soldiers near Nablus, occupied West Bank, Palestine 🇵🇸 Aysenur Ezgi Eygi, 26, a Turkish 🇹🇷 woman with American citizenship, was killed by Israeli army fire during a protest in the West Bank town of Beita, near Nablus… pic.twitter.com/6EK1BTgLn0 — Saad Abedine (@SaadAbedine) September 6, 2024



وأشارت إلى وقوع العديد من الحوادث في الضفة الغربية، حيث قُتل أشخاص أثناء الاحتجاجات السلمية، أو في ظروف أخرى لا تستوجب استخدام القوة المميتة.

وأردفت: “نصرّ على أنه يجب على إسرائيل أولاً التحقيق بجريمة القتل هذه، وجميع عمليات القتل غير القانونية الأخرى. وفي غياب تحقيق موثوق من جانب إسرائيل، سنصر على إجراء تحقيق دولي مستقل بالانتهاكات الحاصلة في الأراضي الفلسطينية”.

ودعت المسؤولة الأممية المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على إسرائيل للتحقيق وضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث مرة أخرى.

والجمعة، قتل الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي الناشطة عائشة نور، أثناء مشاركتها بفعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس.

وقال مدير مستشفى رفيديا بنابلس فؤاد نافعة إن عائشة نور وصلت المستشفى مصابة برصاص في الرأس حيث تم “إجراء عملية إنعاش لها، لكنها استشهدت”.

(الأناضول)