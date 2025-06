دعوة أممية لتحقيق مستقل بمقتل الناشطة عائشة نور برصاص إسرائيلي

جنيف: طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بإجراء تحقيق مستقل بمقتل الناشطة الأمريكية التركية عائشة نور أزغي أيغي برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت متحدثة المكتب رافينا شامداساني إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقى معلومات تفيد بإطلاق النار على إيغي أثناء مشاركتها في مظاهرة سلمية بالضفة الغربية، الجمعة الماضي.

وتابعت: “إيغي لم تكن تشكل خطراً على القوات الإسرائيلية، وباتت رمزاً لاستخدام القوة المميتة بشكل منهجي ضد المتظاهرين السلميين وغيرهم من الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

American 🇺🇸 human rights activist shot to death by Israeli 🇮🇱 soldiers near Nablus, occupied West Bank, Palestine 🇵🇸

Aysenur Ezgi Eygi, 26, a Turkish 🇹🇷 woman with American citizenship, was killed by Israeli army fire during a protest in the West Bank town of Beita, near Nablus… pic.twitter.com/6EK1BTgLn0

— Saad Abedine (@SaadAbedine) September 6, 2024