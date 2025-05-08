دعوة «أوقاف دمشق» للباس المحتشم خلال الصيف تثير جدلاً على مواقع التواصل

دمشق – «القدس العربي»: أثار تعميم صادر عن مديرية أوقاف دمشق يطلب من أئمة وخطباء المساجد التنبيه على “أهمية التزام الشباب والشابات الحشمة في اللباس خلال الصيف، لا سيما في الأماكن العامة” جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي صورة عن التعميم الصادر الأربعاء والموجه إلى خطباء مساجد مدينة دمشق. وبعد الاستشهاد بآية من القرآن وبحديث نبوي قال إنه و”مع قدوم فصل الصيف نرغب إليكم بتذكير المصلين عقب خطبة الجمعة بضرورة مراعاة شبابنا وشاباتنا لحرمة الطريق والاحتشام في اللباس ومراعاة الآداب العامة وتعاليم ديننا الحنيف”.

وفيما اعتبر البعض التعميم تدخلا في الحياة الشخصية للناس، علق أحد رواد مواقع التواصل: “إنه تذكير في المساجد وليس بفرض ولا يجب أن يفرض لأن سوريا فيها طوائف متعددة، حتى أنه في دول أخرى هناك مسلمون وهم متحررون حسب المجتمع الذي يعيشون فيه، ومن الفتيات هناك من يتحجب ومنهن من يرتدي ملابسه بآخر الصرعات من دون أن يتحكم أحد في أحد آخر أو يفرض عليه شيئا”.