دعوة إلى مقاطعة فيلم “سنو وايت” ومنع عرضه في دور السينما اللبنانية والعربية- (تدوينة)

بيروت- “القدس العربي”:

وجهت “حملة مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان” نداء إلى مقاطعة فيلم “سنو وايت”، من بطولة المجندة السابقة في جيش الاحتلال الإسرائيلي غال غادوت، وإلى منع عرضه في دور السينما اللبنانية كما أعلنت في بيان، أكدت فيه “أن مقاطعتها ليست مجرد موقف بل سلاح مؤثر يحد من مساعي تغلغل الرواية الصهيونية في ثقافتنا، فضلاً عن أن شعوبنا لا تقبل المساومة على حقوقها وثوابتها”.

وأكدت “أن عرض هذا الفيلم في دور السينما العربية يعني الترويج لشركة تساهم في دعم الاحتلال، والمساهمة في تلميع صورة مجندة سابقة في جيش يمارس أبشع الجرائم ضد شعبنا العربي. والتزامًا بأدبيات مناهضة التطبيع، ولأن الاحتلال لطالما حاول اختراق جمهورنا عبر الشاشات ليساهم في تجميل وتلميع جرائمه وإرهابه، فإنه يقوم بزج فنانيه وممثليه لكسر الحاجز النفسي والعدائي، ولإخراجه من العزلة المفروضة عليه”، مشيرة إلى “أن عرض مثل هذه الأفلام التي يشارك فيها ممثلون صهاينة هو مساهمة مباشرة في تحقيق أهداف الاحتلال”.

وعليه فقد ناشدت الحملة “إدارات دور السينما عدم عرض هذا الفيلم على شاشاتها، تماشيًا مع الموقف الشعبي العربي الرافض لأي شكل من أشكال التطبيع الثقافي والفني”. وتوجهت في الوقت عينه بنداء “إلى الجمهور العربي الحر لمقاطعة الفيلم والشركة المنتجة (ديزني)، رفضًا لاستخدام الفن كأداة لتبييض الاحتلال والتغطية على جرائمه”.