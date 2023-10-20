سياسة | دولي

دعوة الناشطة السويدية تونبرغ للتضامن مع الفلسطينيين تثير غضبا في ألمانيا- (تدوينة)

منذ 18 دقيقة

صورة نشرتها الناشطة غريتا تونبرغ على حساباتها في مواقع التواصل

حجم الخط
0

كوبنهاغن: دعت الناشطة السويدية في مجال المناخ، غريتا تونبرغ، اليوم الجمعة، إلى التضامن مع الفلسطينيين بدلا من الإضراب من أجل التحرك لمواجهة تغير المناخ، ما أثار ردود فعل قاسية من بعض المسؤولين الألمان.

وقالت تونبرغ في منشور على منصتي انستغرام وإكس: “نُضرب اليوم من أجل التضامن مع فلسطين ومع غزة. يجب على العالم أن يعلو صوته ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتحقيق العدالة والحرية للفلسطينيين وكل المدنيين المتضررين”.

ولاقت منشوراتها اهتماما واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وقوبلت بانتقادات من جانب بعض السياسيين الألمان.

وانتقد مفوض مكافحة معاداة السامية في ولاية بادن-فوتمبيرغ الألمانية، ميشائيل بلوم، المنشور على منصة إكس باعتبار أنه “ازدواجي وكاذب وتهوين للإرهاب”.

وأضاف بلوم أن معاداة الصهيونية ومعاداة السامية تنتشر على نطاق واسع في حركة “أيام الجمع من أجل المستقبل” المعنية بالمناخ والتي أسستها تونبرج.

وقال النائب الألماني مارسيل إيميريش لصحيفة “فيلت” إن قطاعات من حركة المناخ تسير “في مسارات خطيرة معادية للسامية ومناهضة لإسرائيل”.

وأضاف إيميريش أن ذلك “سيكون ضارا بشكل كبير لقضية تحقيق المزيد من العدالة فيما يتعلق بالمناخ”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

انسحابات من “قمة الويب” بسبب تصريحات مسؤول انتقد إسرائيل
17 - أكتوبر - 2023
وزراء إسبان: ما تقوم به إسرائيل همجية خالصة وحرب إبادة ضد الفلسطينيين
17 - أكتوبر - 2023
وزير الخارجية الكولومبي يطلب من سفير إسرائيل في بوغوتا “مغادرة” البلاد- (تغريدة)
16 - أكتوبر - 2023
ميديابارت: قلق في صفوف نواب الأغلبية في فرنسا لعدم قدرتهم على انتقاد إسرائيل
4 - مايو - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية