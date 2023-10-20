دعوة الناشطة السويدية تونبرغ للتضامن مع الفلسطينيين تثير غضبا في ألمانيا- (تدوينة)

كوبنهاغن: دعت الناشطة السويدية في مجال المناخ، غريتا تونبرغ، اليوم الجمعة، إلى التضامن مع الفلسطينيين بدلا من الإضراب من أجل التحرك لمواجهة تغير المناخ، ما أثار ردود فعل قاسية من بعض المسؤولين الألمان.

وقالت تونبرغ في منشور على منصتي انستغرام وإكس: “نُضرب اليوم من أجل التضامن مع فلسطين ومع غزة. يجب على العالم أن يعلو صوته ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتحقيق العدالة والحرية للفلسطينيين وكل المدنيين المتضررين”.

ولاقت منشوراتها اهتماما واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وقوبلت بانتقادات من جانب بعض السياسيين الألمان.

Week 270. Today we strike in solidarity with Palestine and Gaza. The world needs to speak up and call for an immediate ceasefire, justice and freedom for Palestinians and all civilians affected.#FreePalestine #IStandWithPalestine #StandWithGaza #FridaysForFuture

Thread🧵 pic.twitter.com/0hVtya0yWO — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 20, 2023

وانتقد مفوض مكافحة معاداة السامية في ولاية بادن-فوتمبيرغ الألمانية، ميشائيل بلوم، المنشور على منصة إكس باعتبار أنه “ازدواجي وكاذب وتهوين للإرهاب”.

وأضاف بلوم أن معاداة الصهيونية ومعاداة السامية تنتشر على نطاق واسع في حركة “أيام الجمع من أجل المستقبل” المعنية بالمناخ والتي أسستها تونبرج.

وقال النائب الألماني مارسيل إيميريش لصحيفة “فيلت” إن قطاعات من حركة المناخ تسير “في مسارات خطيرة معادية للسامية ومناهضة لإسرائيل”.

وأضاف إيميريش أن ذلك “سيكون ضارا بشكل كبير لقضية تحقيق المزيد من العدالة فيما يتعلق بالمناخ”.

(د ب أ)