دعوة «فرقة إسرائيلية» تعيد الجدل حول تجريم التطبيع في تونس… ومدير وكالة «غزة الآن» يناشد سعيد لإجلاء المزيد من الجرحى

تونس ـ« القدس العربي»: أثارت دعوة “فرقة إسرائيلية” للغناء في تونس، موجة من الجدل والاستنكار، وخاصة مع تزامن الدعوة مع العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، فيما دعا مصطفى عياش مدير وكالة “غزة الآن”، الرئيس قيس سعيد لإجلاء المزيد من الجرحى من القطاع.

ونشر وائل نوار، عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، على صفحته في موقع فيسبوك صورة لبوستر دعائي لحفل غنائي في تونس لفرقة إسرائيلية تُدعى “سيلفر باندا”.

وعلق بالقول: “هذا جروب إسرائيلي جاء للغناء في تونس! يعني هؤلاء ليسوا تونسيين مطبعين أو أوروبيين متعاطفين! بل جنسيتهم إسرائيلية وضعوا علم إسرائيل على حساباتهم في مواقع التواصل، مع تعليق: سنربح هذه الحرب!”، مشيراً إلى أن الحملة تواصلت مع السلطات التونسية، لكنها لم تتلق رداً، فيما نفى صاحب الملهى الذي سيقام فيه الحفل علمه بالهوية الحقيقية للفرقة.

وأضاف نوار: “هذا الحفل لن يتم، ولن يضع الإسرائيليون أقدامهم في تونس. وليتحمل المعنيون مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور”، مؤكدًا أن تأخر البرلمان في المصادقة على قانون تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، يسمح للإسرائيليين بالدخول بشكل طبيعي إلى تونس.

تمجيد جرائم الإبادة

وتساءل عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد بالقول: “أين الدولة من دعوة فرقة إسرائيلية لتمجيد جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاختلال في حق شعبنا الفلسطيني في غزة؟”.

وتداول عدد من النشطاء فيديو يؤكد أن الفرقة المذكورة سبقت أن أقامت حفلاً في تونس في منتصف العام الماضي، واحتفت بها وسائل الإعلام المحلية، دون معرفة هوية أفرادها. وبعد ساعات، أعلن الملهى الذي كان سيستضيف الحفل “إلغاءه”، دون تقديم أي توضيح حول الأسباب التي دعته لذلك.

يذكر أن فرقة “سيلفر باندا” (الباندا الفضية) تأسست عام 2021 في إسرائيل على يد المغنيين ليو وشلومي، وحققت صعوداً دولياً كبيراً ومفاجئاً، بعدما تلقت دعماً من كبار الفنانين وصناع الموسيقى على غرار الأمريكي جون سوميت والهولندي دي جي تييستو، وغيرهما.

ويأتي في وقت يتواصل فيه الجدل في تونس حول تأخر البرلمان في المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع دولة الاحتلال، وسبق أن أكد رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة أن الرئيس قيس سعيد طلب تأجيل المصادقة على هذا القانون، على اعتبار أنه سيؤثر سلباً على الأمن الخارجي للبلاد.

كما تحدثت سيرين مرابط، مساعدة رئيس البرلمان، عن “ضغوط” مارستها واشنطن على تونس لدفعها لسحب مشروع قانون تجريم التطبيع.

موافقة مصر وإسرائيل

من جانب آخر، دعا مصطفى عياش مدير وكالة غزة الآن، الرئيس قيس سعيد لإجلاء المزيد من الجرحى من القطاع.

وقال في حوار خاص مع “القدس العربي”: “نناشد تونس ورئيسها قيس سعيد للتدخل للسماح بسفر عدد آخر من الجرحى والمصابين الذين يحتاجون لتلقي العلاج بشكل طارئ”.

وأشار أن “هناك الكثير من الحالات تتطلب تدخلاً عاجلاً في غزة، والمستشفيات غير قادرة على تقديم أي شيء للمصابين بسبب الأعداد الهائلة، وأنا أعرف عشرات الأشخاص الذين يحتاجون لتدخل عاجل لإخراجهم من غزة. وبحسب ما قال لي سفير إحدى الدول، فإن الاحتلال يسمح الآن للنساء فقط بمرافقة المرضى، ويتم حرمان الرجال فوق سن 19 من مغادرة القطاع برفقة المرضى”.

وحول آلية خروج المرضى والمصابين من القطاع، قال عياش: “يتم إرسال كشوفات من الدول التي تستضيف المرضى إلى كل من الاحتلال الإسرائيلي والجانب المصري لمراجعتها، وعندما تتم الموافقة على الأسماء من الجانبين، يتم الإعلان عن هوية المسافرين وتتكفل الدول التي قدمت الأسماء بباقي المسؤولية من تكاليف ومصاريف أخرى، لكن إذا تم رفض أحد الأسماء من أي جانب، فإنه يتم وضع علامة حمراء بأنه محظور ويصعب خروجه من غزة”.

كما أشار، في السياق، إلى الصعوبات الكبيرة التي يتكبدها الأشخاص الراغبون بالهرب من جحيم الحرب في غزة، حيث يتم دفع مبلغ مالي إلى شخص يُسمى “المنسق” الذي له علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع المخابرات المصرية ويتلقى أموالاً ما يعادل 6 آلاف أو 10 آلاف دولار (وفق المزاج) ويحصل المنسق على نسبة من المبلغ لا تتجاوز 5 في المئة، وتحصل مصر على باقي المبلغ المالي، وبعد ذلك يتم رفع اسم الشخص المسافر، ويضاف ضمن كشوفات جوازات مصرية (حتى لو لم يكن معه جواز سفر) ويتم إعطاؤه وثيقة مصرية مع الهوية الفلسطينية والسماح له بالسفر”.

وأضاف: “في حين أن هناك عدداً كبيراً من المصريين المحتجزين في غزة لم يتمكنوا من العودة لبلادهم منذ بداية الأحداث في قطاع غزة”، في إشارة إلى تحول هذا الأمر إلى “تجارة غير معلنة” من قبل الجانب المصري.

المساعدات لا تكفي

كما أشار عياش إلى مشاكل كثيرة تتعلق بالمساعدات التي يسمح بدخولها للقطاع، وخاصة فيما يتعلق بالكمية والتوزيع.

وأضاف: “تصل الشاحنات مليئة بالمساعدات الإنسانية المختلفة (غذاء ودواء وخيام، وغيرها)، ولكن عندما تتسلمها المؤسسات تجد بأنها لا تكفي إلا لأعداد قليلة من الناس. ونحن نعلم بوجود آلاف الشاحنات التي ما زالت تنتظر منذ شهرين في الجانب المصري، وهذه المشكلة قد تكون سبباً في انتهاء صلاحية بعض المساعدات التي تصل إلى غزة. وخاصة أن رفح من المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان والنازحين الذين نزحوا من بيوتهم من شمال ووسط قطاع غزة”.

وتابع بقوله: “يُمكن وصف الوضع بالصعب جداً، وهناك تقصير، وليس هناك آلية واضحة في توزيع المساعدات، حيث إن المنطقة الوسطى وشرقها ومدينة غزة وشرقها والشمال وشرقه، لا يصل لهم أي نوع من المساعدات منذ بداية الحرب في غزة”.

وكان عياش فقد أغلب أفراد عائلته جراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ ثلاثة أشهر على قطاع غزة، والذي تسبب باستشهاد وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال.

وقال لـ”القدس العربي”: “من تبقى من عائلتي نزح من الشمال والمحافظة الوسطى (النصيرات ودير البلح والمغازي والبريج والزوايدة) إلى رفح جنوب قطاع غزة، وعندما وصلوا إلى رفح لم يجدوا خياماً أو أي مساعدات أخرى، فقرروا إنشاء الخيام بأيديهم، ولولا الأغراض التي جلبوها معهم من بيوتهم لكانوا الآن بلا طعام”.

الاحتلال يستهدف الإعلاميين

وفي السياق ذاته، أشار عياش إلى الصعوبات الكبيرة التي يتعرض لها الإعلاميون والنشطاء في قطاع غزة، وخاصة “الحصول على شبكات اتصال وإنترنت، التي تُشكل حاجزاً يحول دون إيصال المعلومات الأولية من غزة إلى العالم”.

واستدرك بقوله: “حصل الكثير من النشطاء على شريحة إلكترونية تُسمى “إي سيم” وهي شريحة إلكترونية تمكن صاحبها من استخدام الإنترنت، ويتم تعبئة رصيد من أي مكان خارج قطاع غزة، ومع ذلك فهناك صعوبة بسبب انقطاع شبكات الإرسال في القطاع، وهي متوفرة فقط في مدينة رفح قرب الحدود مع مصر”.

لكنه أشار أيضاً إلى خطورة العمل الإعلامي في القطاع، في ظل مواصلة استهداف الصحافيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: “بعض الإعلاميين قرروا الانسحاب من العمل في الصحافة لأنهم “ينقلون الأخبار لعالم لا إنسانية له ولا إحساس”، حسب تعبير أحد الصحافيين. فمن لم يستشهد من الصحافيين فقد أحداً من عائلته، وخاصة أن الاحتلال يتعمد استهداف الصحافيين والنشطاء لمنع كشف حقيقة ما يحدث في قطاع غزة”.