دعوة للتضامن مع نساء لبنان وغزة في “اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة”

بيروت- “القدس العربي”:

لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أطلق الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، ولجنة المرأة العاملة وجمعية مساواة وردة بطرس للعمل النسائي نداء بعنوان: “نساء ضد العدوان، لا للحرب الهمجية” دعا فيه نساء العالم إلى اتخاذ موقف واضح ضد ما يجري في لبنان وفلسطين.

ورأى الاتحاد “أن نساء لبنان كما النساء في غزة تتعرضن لأبشع حملات العنف وأكثرها همجية، وهناك مئات اللبنانيات، بينهن طفلات لم يتجاوزن سنة من العمر، قتلن عمداً في أبشع المجازر التي ارتكبها العدو الصهيوني. مئات الآلاف من النازحات أجبرتهن الحرب الوحشية على ترك منازلهن وقراهن، لترمي بهن في المجهول، بينما يستمر نتنياهو وجنرالاته في التهديد والوعيد، مستفيداً من الدعم العسكري والديبلوماسي الإمبريالي لمخططه الهادف إلى قضم جزء من وطننا، كما فعل هو وأسلافه بأرض فلسطين وحوّلوا قسماً كبيراً من الشعب الفلسطيني إلى لاجئين”.

وتوجه الاتحاد في هذا اليوم الذي أصبح رمزاً لمناهضة العنف ضد المرأة إلى نساء العالم بالقول: “إلى أخواتنا المناضلات في كل أنحاء العالم، وبالتحديد في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وغيرها التي تدعم العدوان بالسلاح الذي يقتلنا ويقتل أطفالنا، أنتن مدعوات لاتخاذ موقف واضح وصريح وحازم ضد ما يجري اليوم في لبنان وفلسطين المحتلة. أسمِعن صوتكن إلى من بيدهم القرار في بلدانكن من أجل وقف شحنات السلاح إلى قادة العدوان ومسببي الحروب”.

وحث الاتحاد نساء العالم “على المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن قتل الأطفال والنساء، وعن استخدام السلاح المحرم دولياً ضد المدنيين، وبالتحديد اليورانيوم، والفوسفور الابيض، والقنابل العنقودية والانشطارية”.

وختم: “معاً نستطيع إيقاف الحروب الإمبريالية التي تهدد السلم العالمي والحياة على الأرض. بوحدتنا نستطيع بناء مجتمع إنساني يسوده السلم المستند إلى مبدأ العدالة الاجتماعية”.