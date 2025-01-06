دعوة ميرتس لإصلاح نظام التجنيس وسحب الجواز الألماني من متعددي الجنسية.. هل تهدد مبادئ الدستور؟

برلين ـ “القدس العربي”:

أكد رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والمرشح لمنصب المستشار، فريدريش ميرتس، في حوار مع صحيفة “فيلت آم زونتاغ”، على ضرورة إلغاء سياسة التجنيس المبسطة التي أقرتها الحكومة الحالية. وشدد ميرتس على أن ازدواجية الجنسية يجب أن تظل استثناءً نادراً وليست القاعدة.

وقال ميرتس: “من بين 200 ألف طلب تجنيس في عام 2024، أراد حوالي 80% من المتقدمين الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية. وهذا جعل ازدواجية الجنسية القاعدة العامة، وهو ما أراه خطأ”.

أشار ميرتس إلى أن التجنيس في ألمانيا يجب أن يكون نتيجة لعملية اندماج ناجحة وليس بدايتها

وأشار ميرتس إلى أن التجنيس في ألمانيا يجب أن يكون نتيجة لعملية اندماج ناجحة وليس بدايتها. وأضاف: “في بعض الدول الأوروبية، لا يُسمح حتى بامتلاك جنسية ثانية داخل الاتحاد الأوروبي. ورغم ذلك، فإنه من المنطقي السماح بازدواجية الجنسية في ألمانيا لأسباب عائلية، ولكن بشروط واضحة”.

إسقاط الجنسية ومكافحة الجريمة

أثار ميرتس جدلاً باقتراحه إتاحة إمكانية إسقاط الجنسية الألمانية عن مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم خطيرة. وقال: “يجب أن يكون إسقاط الجنسية ممكناً إذا تبين أن منحها كان خطأً”. كما دعا إلى طرد الأجانب الذين يرتكبون جرائم بعد إدانتهم بارتكاب جريمتين.

وانتقد السياسي الألماني مزيج سياسات التجنيس السريعة وازدواجية الجنسية التي أقرتها حكومة “إشارة المرور” (Ampel). وأكد أن هذه التعديلات تُحدث “الكثير من المشاكل” في ألمانيا ويجب تغييرها بشكل عاجل.

كانت الحكومة قد وافقت في يونيو 2024 على تسريع إجراءات التجنيس، مما يتيح للأفراد التقدم للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة بدلاً من ثماني سنوات. وفي حالات خاصة تتعلق بإنجازات اندماج استثنائية، مثل إتقان اللغة أو العمل التطوعي، يمكن التقدم للجنسية بعد ثلاث سنوات فقط.

هل تتوافق مقترحات ميرتس مع الدستور الألماني؟

هذه المقترحات بإسقاط الجنسية الألمانية عن مزدوجي الجنسية في حال ارتكابهم جرائم خطيرة تُثير تساؤلات جدية حول مدى توافقها مع الدستور الألماني، وتحديدًا مع المواد التي تتناول حقوق الجنسية وحمايتها.

تنص المادة 16 الفقرة 1 من الدستور الألماني على ما يلي:

“لا يجوز حرمان أي مواطن ألماني من جنسيته. يجوز سحب الجنسية فقط إذا لم يصبح الشخص بلا جنسية نتيجة لذلك”.

– الفقرة 2 تضيف:

“لا يجوز تسليم أي مواطن ألماني إلى دولة أجنبية”.

– المادة تمنع إسقاط الجنسية عن الأفراد إذا كانت ستؤدي إلى انعدام الجنسية.

– بالنسبة لمزدوجي الجنسية، يمكن أن يُفسر هذا بأنه يمكن إسقاط الجنسية الألمانية إذا كانت لديهم جنسية أخرى، لكن تطبيق هذا يتطلب إطارًا قانونيًا صارمًا يتماشى مع حقوق الإنسان.

المادة 1 (كرامة الإنسان):

– تنص المادة 1 على: أن كرامة الإنسان مصونة، ويجب احترامها وحمايتها.

– أي قانون يقترح إجراءات قد تؤدي إلى تمييز أو تهديد استقرار حياة الأفراد قد يُعتبر غير دستوري.

المادة 3 (المساواة أمام القانون)

– تؤكد على أن “جميع الأشخاص متساوون أمام القانون. ولا يجوز التمييز ضد أي شخص بسبب أصله أو جنسيته أو دينه”.

لذلك فإن استهداف مزدوجي الجنسية فقط بالإجراءات العقابية قد يُعتبر تمييزًا، مما يعارض مبدأ المساواة.

إسقاط الجنسية كعقوبة

– يُمكن أن يُعتبر إسقاط الجنسية إجراءً عقابيًا ينتهك مبادئ العدالة الجنائية المتساوية، حيث يعاقب مزدوجو الجنسية بشكل مختلف عن المواطنين ذوي الجنسية الوحيدة.

– ألمانيا ملتزمة باتفاقية تقليل حالات انعدام الجنسية (1961) والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، التي تضع قيودًا على إسقاط الجنسية.

“من لا يعمل عليه المغادرة”

من ناحيته ذكر نائب المستشار الألماني، روبرت هابيك، أن العمل هو المعيار الرئيسي لآفاق مستقبل اللاجئين السوريين في ألمانيا.

وقال مرشح حزب الخضر للمنافسة على منصب المستشار في الانتخابات العامة المقبلة في تصريحات لمحطة “دويتشلاند فونك” الألمانية اليوم الاثنين: “يمكننا حقا الاستفادة من أولئك الذين يعملون هنا”. وعن إعادة غير العاملين إلى وطنهم، قال: “أولئك الذين لا يعملون هنا سيكونون – إذا كانت بلادهم آمنة – قادرين على العودة بأمان أو حتى مضطرين إلى ذلك”.

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أدلت بتصريحات مماثلة من ناحية المضمون في هذا الشأن، وأشارت أيضا إلى التدريب والاندماج الجيد كمعايير لبقاء السوريين في ألمانيا.

وفي المقابل، يرى التحالف المسيحي أن العمل وحده لا يكفي للبقاء في ألمانيا. وقال المدير التنفيذي لشؤون الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، تورستن فراي: “من يرغب في البقاء في ألمانيا بوجه دائم، عليه أن يكسب ما يكفي للحصول على معاش تقاعدي أعلى من التأمين الأساسي في سن الشيخوخة”.

وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، يعيش في ألمانيا نحو 975 ألف سوري. وقد جاء معظمهم منذ عام 2015 نتيجة للحرب الأهلية السورية. وهناك أكثر من 300 ألف سوري لديهم حق حماية فرعية في ألمانيا، ما يعني أن البلاد لا تؤويهم بسبب تعرضهم للاضطهاد على المستوى الشخصي، بل بسبب الحرب الأهلية في وطنهم. وقرر المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين مؤخرا عدم البت في طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في الوقت الحالي بسبب التطورات المتسارعة في سوريا عقب الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد.