سياسة | دولي | الولايات المتحدة

دعوى قضائية ضد جامعة ماريلاند بسبب إلغاء وقفة احتجاجية من أجل غزة

19 - سبتمبر - 2024

رائد صالحة
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ماريلاند- “القدس العربي”: رفعت منظمة “فلسطين القانونية” ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) دعوى قضائية يوم الثلاثاء ضد جامعة ماريلاند بعد أن ألغت الجامعة وقفة احتجاجية من أجل غزة في السابع من أكتوبر خططت لها مجموعة طلابية.

وأعلنت الجامعة في بداية شهر سبتمبر أنها توصلت إلى أن أفضل طريقة للمضي قدمًا في الذكرى السنوية هي “استضافة الأحداث التي ترعاها الجامعة فقط والتي تعزز التأمل في هذا اليوم”.

وقال رئيس الجامعة داريل باينز :”لقد تم تقديم طلبات لتنظيم فعاليات تنظمها عدة منظمات طلابية في السابع من أكتوبر، وقد أثيرت أسئلة حول أحداث ذلك اليوم. وقد تم إطلاق العديد من الدعوات لإلغاء وتقييد الفعاليات التي تقام في ذلك اليوم، وأنا أتفهم تمامًا أن هذا اليوم يفتح جروحًا عاطفية ويثير آلامًا عميقة الجذور. لقد كانت اللغة مشحونة والخطاب مكثفًا”.

وقالت منظمة “فلسطين القانونية” إن الفعالية التي نظمتها “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” تم إلغاؤها بعد أن حصلت على موافقة الجامعة.

وقالت المجموعة إن ولاية ماريلاند “ألغت الوقفة الاحتجاجية بعد ضغوط هائلة من الجماعات المناهضة للفلسطينيين وأعلنت أنه لن يُسمح إلا بالأحداث التعبيرية التي ترعاها الجامعة في الحرم الجامعي في ذلك اليوم”.

وأضافت منظمة فلسطين القانونية: “إن قرار الجامعة يشكل وجهة نظر غير قانونية وتمييزًا قائمًا على المحتوى، في انتهاك للتعديل الأول. ويواصل هذا الإلغاء اتجاهًا حيث استهدفت الجامعات في جميع أنحاء البلاد الطلاب المؤيدين للفلسطينيين والمناهضين للإبادة الجماعية وضايقتهم ومعاقبتهم في حرمها الجامعي”.

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  1. يقول Palestine is a 🔥🔥🔥 never be divided with any colonisers:
    سبتمبر 20, 2024 الساعة 1:23 م

    Let’s The students freedom it’s semantic to achieving harmony bio’s without bias for Pan humanity
    No power can SPHETERIZING PALESTINE JUSTIFICATION
    Protesting is bitter than clashing…
    Freedom for the people voice and choice

    رد

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