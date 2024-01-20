دعوى قضائية ضد نائب فرنسي وصف الفلسطينيين بـ”السرطان”- (فيديوهات وتغريدة)

النائب في البرلمان الفرنسي مائير حبيب في جلسة برلمانية في الجمعية الوطنية، في 14 نوفمبر 2023- ا ف ب

باريس: تقدمت النائبة الفرنسية عن حزب الخضر صابرينا سيبايهي بشكوى قضائية ضد النائب في البرلمان الفرنسي مائير حبيب على خلفية تصريحات وصف فيها الفلسطينيين بأنهم “سرطان”.

وعلى حسابها بمنصة “إكس”، أكدت سيبايهي تقدمها بشكوى للنيابة العامة على خلفية الألفاظ التي تفوّه بها حبيب، في حديثه لإذاعة “جي” المحلية، في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

Je saisis la Procureure de la République de Paris au sujet des propos de @Meyer_Habib tenus le 20 octobre dernier sur « Radio J ». Il est inacceptable de laisser un représentant de la Nation inciter à la haine et la violence envers le peuple palestinien. pic.twitter.com/RSww8OnoNl — Sabrina Sebaihi (@SabrinaSebaihi) January 19, 2024

وقالت سيبايهي: “من غير المقبول السماح لممثل للشعب، بالتحريض على العنف والكراهية ضد الشعب الفلسطيني”.

وشاركت النائبة الفرنسية على حسابها الشكوى التي تقدمت بها للنيابة العامة.

النائب بالبرلمان الفرنسي، مائير حبيب، وهو يهودي ذو أصول تونسية، مقرب من نتنياهو ومن حزب الليكود: "العرب يدركون اليوم أي سرطان يمثّله سكان #غزة، الذين قدمت لهم إسرائيل كل شيء!" pic.twitter.com/gr6CKvIVrB — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) January 19, 2024

(الأناضول)