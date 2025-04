دعوى قضائية “غير مسبوقة” تستهدف اثنين من المشرّعين الأمريكيين لدعمهما المساعدات العسكرية لإسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: رفع أكثر من 500 من سكان ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية جماعية ضد النائبين جاريد هوفمان ومايك تومسون لتصويتهما لصالح المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وذلك ضمن أحدث إجراء قانوني ضد القادة الأمريكيين، في محاولة لوقف الدعم الحكومي الأمريكي المفرط للحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة.

ويعيش المدّعون، الذين يمثلهم مكتب المحاماة Szeto-Wong Law، في 10 مقاطعات في شمال كاليفورنيا، وهي منطقة يمثلها هوفمان وتومسون.

ويُعدّ التكتيك القانوني المحدد الذي يستخدمه المدّعون “غير مسبوق”، وفقًا لمجموعة دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية، ويعتمد على تصويت هوفمان وثومبسون لصالح قانون المخصصات الأمنية التكميلية لإسرائيل في أبريل/ نيسان الماضي، حسبما أفادت منصة “كومن دريمز”.

TODAY- more than 500 federal taxpayers across 10 Northern California counties filed an unprecedented class action lawsuit against their Congressional Representatives Jared Huffman… https://t.co/pkoNG47pwZ pic.twitter.com/aGBhDIz5Yd

وخصصت حزمة التمويل 26.28 مليار دولار كمساعدات عسكرية لإسرائيل، والتي جاءت في ذلك الوقت بعد ستة أشهر من قصف غزة والحصار شبه الكامل للمساعدات الإنسانية الذي كان يدفع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نحو المجاعة.

والآن، تشن إسرائيل هجوماً على غزة منذ 440 يوماً، وقد استشهد أكثر من 45 ألف فلسطيني منذ بدء الهجوم. واستشهد ما لا يقل عن 77 فلسطينياً في هجمات إسرائيلية يوم الخميس، وهو اليوم نفسه الذي رفعت فيه الدعوى الجماعية، ونشرت فيه منظمة أطباء بلا حدود تقريراً يشرح بالتفصيل كيف فرضت قوات الدفاع الإسرائيلية “ظروفاً مروّعة” على القطاع، وكيف رأى العاملون في المجال الإنساني “علامات واضحة على التطهير العرقي مع إجبار الفلسطينيين على النزوح وتعرضهم للحصار والقصف”.

وقال المدّعون في الدعوى الجماعية إن تصويت هوفمان وتومسون لصالح مليارات الدولارات لصالح الجيش الإسرائيلي أساء استخدام سلطة المشرّعين في “الضرائب والإنفاق”، و”أجبر ناخبيهم بشكل غير قانوني على التواطؤ في الإبادة الجماعية”.

وأشار المدّعون إلى أن هوفمان وتومبسون صوّتا لصالح حزمة التمويل، بعد أشهر من إصدار محكمة العدل الدولية حكما أوليا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والتي خلصت إلى أن تصرفات إسرائيل هددت حق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة الجماعية. وقد استمرت القضية في إجراءات التقاضي الجارية منذ الإعلان عن الحكم الأولي.

وجاءت هذه التصويتات بعد أسابيع من إصدار فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريرا موسعاً وجد أن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية في غزة.

وقال روبي تينوريو، أحد المدّعين: “لقد وثقت في النائب هوفمان للدعوة إلى وقف إطلاق النار والمطالبة بأن تلتزم الولايات المتحدة بقوانينها الخاصة بالإضافة إلى القانون الدولي. ولكن على الرغم من الأدلة الموثقة والمؤكدة، صوّت النائب هوفمان في أبريل/ نيسان 2024 لإرسال المزيد من الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل، وكلها مدفوعة من دافعي الضرائب الأمريكيين”.

وفي شهر مارس/ آذار، قبل شهر من التصويت، حث المشرّعون الديمقراطيون الرئيس جو بايدن على تطبيق قانون ممر المساعدات الإنسانية – القسم 620I من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961، والذي يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية لأي دولة تمنع المساعدات الإنسانية الأمريكية.

“My congressperson @RepHuffman has repeatedly said that he is helping to ship military aid to Israel because he ‘opposes antisemitism’. As a Jewish-American I find that kind of rationale disgusting, outrageous, & sickening.” – RootsAction cofounder @normansolomon at today’s… https://t.co/AKzROZtJdM pic.twitter.com/IwSRphixVM

