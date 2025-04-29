دعوى قضائية في بريطانيا ضد احتجاز شاعر وناشط مصري في الإمارات

عبد الرحمن يوسف القرضاوي، خلال مظاهرة في إسطنبول في 5 أكتوبر 2018. ا ف ب

لندن: قدّمَ محامو الشاعر والناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، الذي تردّدت الأنباء عن احتجازه في الحبس الانفرادي دون تهمة في الإمارات العربية المتحدة لأكثر من 100 يوم، طعناً قانونياً في المملكة المتحدة ضد السلطات الإماراتية.

وتم رفع الدعوى يوم الجمعة الماضي ، نيابة عن عبد الرحمن القرضاوي ، وهو منتقد لاذع للحكومة المصرية كان يقيم في تركيا.

وتحث الدعوى شرطة العاصمة في لندن على فتح تحقيق جنائي في مزاعم اختطاف الناشط وتعذيبه وتسليمه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتقل القرضاوي في لبنان في 28 ديسمبر /كانون الأول، أثناء عودته من سوريا.

وزار الشاعر سوريا للمشاركة في الاحتفالات، بعد سقوط الرئيس المخلوع بشار الأسد في هجوم مسلحي المعارضة الخاطف.

وقام مجلس الوزراء اللبناني بترحيله إلى الإمارات العربية المتحدة في 8 يناير/ كانون الثاني الماضي .

وقال محاميه إنه محتجز انفرادياً منذ ذلك الحين، “دون تهمة، أو دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وتحت ضغط”، مضيفاً أن ذلك يرقى إلى مستوى التعذيب بموجب القانون الدولي.

وأضاف محاميه رودني ديكسون: “تم أخذ عبد الرحمن من عائلته ، ونقله قسراً عبر الحدود، وألقي به في الحبس الانفرادي في بلد ليس من مواطنيه، ولا يوجد دليل على ارتكابه أي جريمة… هذا ليس تسليماً… إنه اختطاف على مرأى من الجميع”.

ويضغط ديكسون على الشرطة البريطانية لفتح تحقيق بموجب قوانين الولاية القضائية العالمية في بريطانيا، والتي تسمح للحكومات بمقاضاة الأشخاص على أخطر الجرائم بغض النظر عن مكان ارتكابهم المزعوم.

وذكرت الدعوى اسم وزارة الداخلية الإماراتية، وكذلك رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي، الذي وافق على تسليم الناشط من لبنان إلى الإمارات، وشركة رويل جيت، وهي الشركة التي وفرت الطائرة الخاصة للتسليم، كأطراف مسؤولة.

(أ ب)