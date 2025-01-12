دفن جثمان جان ماري لوبان في مراسم خاصة وسط إجراءات أمنية مشددة

فرنسا: دُفن جثمان جان ماري لوبان، الشخصية التاريخية لليمين المتطرّف الفرنسي والذي وصل إلى نهائيات الانتخابات الرئاسية في العام 2002، السبت في مراسم خاصة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتوفي لوبان الثلاثاء عن عمر ناهز 96 عاما في منطقة باريس، بمستشفى نقل إليه قبل أسابيع.

وقد شيعت جنازته بعد قداس في مسقط رأسه لا ترينيتي-سور-مير في المنطقة الغربية.

حضرت الجنازة ابنته مارين لوبان التي تولت رئاسة حزب والدها، إلى جانب أفراد آخرين من العائلة وحلفاء سياسيين وأصدقاء مقربين.

وعززت السلطات الإجراءات الأمنية قبل المراسم، ووضعت حواجز حول المقبرة وحشدت عشرات الشرطيين.

وتم تشديد الإجراءات الأمنية وحظر الاحتجاجات بعد خروج المئات إلى الشوارع في باريس ومدن أخرى لفرقعة سدادات الشمبانيا والاحتفال بوفاة لوبان الثلاثاء.

وسارت مارين لوبان وإحدى شقيقتيها، ماري-كارولين، بضع مئات من الأمتار بين منزل العائلة وكنيسة سان جوزف الصغيرة تحت سماء زرقاء أمام حشد صغير من المتفرجين وعشرات الصحافيين.

وقالت العائلة في بيان إن “جان ماري لوبان توفي ظهر الثلاثاء، محاطا بأفراد الأسرة”.

وأعلن قصر الإليزيه في بيان أن لوبان كان “شخصية تاريخية لليمين المتطرف” الفرنسي، وأصبح “دوره في الحياة العامة لبلادنا منذ نحو سبعين عاما… جزءا من التاريخ”.

انسحب مؤسس الجبهة الوطنية التي سُميت في ما بعد التجمع الوطني، تدريجيا من الحياة السياسية اعتبارا من عام 2011، عندما تولت ابنته مارين رئاسة الحزب.

وضعفت حال جان ماري لوبان بعد تعرضه لانتكاسات صحية عدة. وفي حزيران/ يونيو كشف تقرير طبي “تدهورا كبيرا” في حالته الجسدية والنفسية صار معه عاجزا عن “الحضور” أو “التحضير لدفاعه” في قضية مساعدي نواب الجبهة الوطنية الأوروبيين التي جرت في باريس بين أيلول/ سبتمبر وتشرين الثاني/ نوفمبر.

وفي منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر أُدخل إلى المستشفى ثم إلى عيادة متخصصة في غارش غرب باريس قرب منزله في رواي مالميزون.

كان جان ماري خطيبا مفوّها ومحرضا مثيرا للجدل في قضايا الهجرة واليهود، لكنه نجح في إخراج اليمين المتطرف الفرنسي من التهميش.

(أ ف ب)