هاريس تحث في أول مناظرة رئاسية على إنهاء الحرب بغزة.. وترامب يحذر من زوال إسرائيل إذا لم ينجح في الانتخابات- (فيديو)

فيلادلفيا: اعتبر المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب خلال مناظرته مع منافسته الديموقراطية كامالا هاريس مساء الثلاثاء أنّ “إسرائيل ستزول” إذا ما أصبحت نائبة الرئيس رئيسة للولايات المتحدة.

وقال ترامب إن هاريس “تكره إسرائيل، إذا أصبحت رئيسة، أعتقد أنّ إسرائيل لن تكون موجودة في غضون عامين… إسرائيل ستزول”، لتردّ عليه نائبة الرئيس بالقول إنّ اتّهامها بكره إسرائيل “غير صحيح على الإطلاق”، مذكّرة بأنّها دعمت إسرائيل طوال حياتها ومسيرتها المهنية.

وقالت هاريس إن الحرب يجب أن تنتهي في غزة مشيرة إلى ضرورة التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار.

ودعت هاريس للعودة إلى حل الدولتين.

ولم تهدر كامالا هاريس، نائبة الرئيس، الكثير من الوقت في ربط الرئيس السابق دونالد ترامب بمشروع 2025 خلال المناظرة الرئاسية ليلة الثلاثاء.

وقالت هاريس “سوف تسمعون نفس الدليل القديم المرهق، مجموعة من الأكاذيب والمظالم والشتائم. ما ستسمعونه هو دليل خطير ومفصل يسمى مشروع 2025”.

ولكن ترامب رد بقوة، حتى عندما قال إن وثائق السياسة تحتوي على “بعض الأفكار الجيدة” و”بعض الأفكار السيئة”.

وقال ترامب “كما تعلمون، وكما تعلم هي، ليس لي أي علاقة بمشروع 2025. هذا المشروع موجود، ولم أقرأه. ولا أريد أن أقرأه عمدًا. ولن أقرأه”.

وسعى ترامب بقوة إلى إبعاد نفسه عن الاقتراح، مدعيا في منشورات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي أنه لا يعرف من يقف وراء هذا الجهد وأصر على أن المجموعة لا تتحدث باسمه.

وكشف تقرير لشبكة “سي إن إن” أن ما لا يقل عن 140 شخصا عملوا في إدارة ترامب شاركوا في مشروع 2025 ببعض القدرات.

وتواجه الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس في مناظرتهما الأولى، وربما الوحيدة، في عام 2024.

ولم يكن هناك أي جمهور حاضر في المناظرة ، وسيتم كتم صوت الميكروفونات عندما لا يحين دور المرشح للتحدث.

وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة منافسة متقاربة بين هاريس وترامب في الولايات السبع الرئيسية التي ستساعد في تحديد من سيتم انتخابه بعد ذلك للبيت الأبيض.

وجدّد المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب أثناء مناظرته مع منافسته الديموقراطية كامالا هاريس مساء الثلاثاء الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية قبل أربع سنوات، مكررا مزاعمه الكاذبة بشأن تزوير نتيجة الانتخابات.

وقال ترامب “هناك الكثير من الأدلّة، كلّ ما عليكم فعله هو إلقاء نظرة… لقد حصلتُ على أكثر من 75 مليون صوت، أي أكثر من أي رئيس منتهية ولايته. قيل لي إنه عندما تحصل على 63 مليون صوت، وهو ما حصلت عليه في عام 2016، لا يمكن التغلب عليك”.

وأعلنت هاريس خلال مناظرتها مع ترامب إنّ إدارة بايدن اضطرت إلى تنظيف “الفوضى” التي خلّفها الرئيس الجمهوري السابق.

وقالت نائبة الرئيس “لقد ترك لنا دونالد ترامب أسوأ بطالة منذ الكساد العظيم… وأسوأ جائحة صحية منذ قرن وأسوأ هجوم على ديموقراطيتنا منذ الحرب الأهلية، وما فعلناه هو تنظيف الفوضى التي خلّفها دونالد ترامب”.

واتّهمت هاريس خلال مناظرتها مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب الرئيس السابق بأنّه “أضحوكة” في العالم ويمكن التلاعب به بسهولة من قبل بعض أسوأ قادة العالم، في واحد من الاشتباكات العديدة التي دارت بين الطرفين حول السياسة الخارجية.

وقالت هاريس مخاطبة ترامب “لقد سافرتُ حول العالم بصفتي نائبة لرئيس الولايات المتحدة، وزعماء العالم يسخرون من دونالد ترامب. لقد تحدثتُ مع قادة عسكريين، عمل بعضهم معك، وقالوا إنّك عار”.

وأضافت أنّه “من المعروف أنّ هؤلاء الدكتاتوريين والمستبدين يشجعونك على أن تكون رئيسا مرة أخرى لأنهم واضحون للغاية – يمكنهم التلاعب بك بالإطراء والمحاباة، ولهذا السبب أخبرني العديد من القادة العسكريين الذين عملتَ معهم أنك عار”.

واتّهمت هاريس ترامب بنشر “شبكة من الأكاذيب” حول الإجهاض، معتبرة أنّ سياسته على هذا الصعيد “مهينة لنساء أميركا”.

وبعدما شدّدت على “أكاذيب” منافسها الجمهوري بشأن الإجهاض، أطلقت هاريس نداء قويا سلّطت فيه الضوء على المعاناة التي تقاسيها النساء الأميركيات نتيجة إلغاء حكم المحكمة العليا الذي كان يضمن الحقّ في الإجهاض في كل ولايات البلاد.

واعتبرت هاريس أنّ “الملل” يدفع الجمهور لأن يغادر باكرا التجمعات الانتخابية التي ينظّمها الرئيس السابق.

وقالت هاريس “سترون خلال تجمعاته أنّه يتحدّث عن شخصيات خيالية مثل هانيبال ليكتر، ويتحدث عن كيف أن طواحين الهواء تسبّب السرطان. ما ستلاحظونه أيضا هو أنّ الناس يبدؤون بمغادرة التجمعات مبكرا بسبب الإرهاق والملل. وسأخبركم الشيء الوحيد الذي لن تسمعوه يتحدث عنه هو أنتم”.

وشنّ ترامب خلال مناظرته التلفزيونية مع منافسته الديموقراطية كامالا هاريس مساء الثلاثاء هجوما شرسا على المهاجرين، مكرّراً اتهامات كاذبة بأنّ وافدين جدداً من هايتي إلى ولاية أوهايو الأميركية “يأكلون قطط” السكان.

وقال ترامب إنّه “في سبرينغفيلد، (المهاجرون) يأكلون الكلاب – الأشخاص الذين جاؤوا – يأكلون القطط، يأكلون الحيوانات الأليفة للأشخاص الذين يعيشون هناك. هذا ما يحدث في بلدنا”، مكررا بذلك قصة مفبركة رغم أن رئيس بلدية مدينة سبرينغفيلد أكّد أنّ هذه القصة لا أساس لها من الصحة.

ونهرَ ترامب منافسته هاريس لمحاولتها مقاطعته بينما كان يتكلّم خلال مناظرتهما التلفزيونية مساء الثلاثاء مستخدما عبارة ضمّنها إشارة واضحة إلى توبيخها نائب الرئيس السابق مايك بنس قبل أربع سنوات خلال مناظرة جرت بينهما يومها.

وقال ترامب “انتظري دقيقة، أنا أتحدث الآن، إذا لم تمانعي، من فضلك!”، قبل أن يضيف “هل يبدو لك هذا مألوفا؟”، في إشارة إلى المناظرة التي جرت بين هاريس وبنس.

وفي سياق متصل، تظاهر العشرات من المتضامنين مع فلسطين أمام مبنى بلدية فيلادلفيا، التي تستضيف مناظرة ترامب وهاريس.

وأغلق المتظاهرون الطرق أمام مبنى البلدية، ورفع المحتجون لافتات مكتوب عليها “إسرائيل منظمة صهيونية إرهابية”.

وهتف المحتجون “فلسطين حرة فلسطين”.

(القدس العربي ووكالات)