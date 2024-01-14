دقيقة صمت وهتافات لفلسطين قبل مباراة إيران بكأس أمم آسيا- (صور)

الدوحة: شهدت مباراة إيران وفلسطين، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس أمم آسيا لكرة القدم، وقوف اللاعبين دقيقة صمت قبل بدايتها، قبل ن تهتف الجماهير “فلسطين حرة”.

ومع وصول الحرب بين إسرائيل وحماس إلى 100 يوم، اصطف لاعبو الفريقين في منتصف ملعب “المدينة التعليمية” وذلك من أجل دقيقة صمت تخليدا لذكرى الأرواح التي فقدت بسبب الحرب في فلسطين.

وساد الصمت حول جنبات الملعب قبل أن يتم سماع الهتافات المؤيدة لفلسطين من جانب الجماهير.

وفي وقت سابق اصطف اللاعبون الفلسطينيون في صف واحد ممسكين بأذرع بعضهم البعض وقاموا بتأدية النشيد الوطني للبلاد مع جماهيرهم، فيما تجمع اللاعبون قبل وبعد دقيقة الصمت.

(د ب أ)