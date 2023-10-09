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“دلتا إيرلاينز” الأمريكية تلغي جميع رحلاتها إلى تل أبيب لبقية الشهر

منذ 34 دقيقة

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: أعلنت  شركة “دلتا إيرلاينز” أنها ستلغي رحلاتها إلى تل أبيب حتى نهاية شهر أكتوبر في أعقاب القتال بين القوات الإسرائيلية وحركة حماس، حسبما أعلنت شركة الطيران يوم الإثنين.

وأكد متحدث باسم شركة دلتا أنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب حتى 31 أكتوبر.

وقال متحدث باسم دلتا في بيان: “قلوبنا مع أولئك الذين تأثروا بينما يعمل موظفونا على إيجاد بدائل آمنة للعملاء الذين يحاولون مغادرة مطار بن غوريون”.

ويمتد هذا الإلغاء لتحذير السفر السابق الذي أصدرته شركة دلتا، والذي أوقف الرحلات الجوية إلى تل أبيب خلال هذا الأسبوع.

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