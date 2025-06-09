دماء المجوعين تنزف على أعتاب مراكز التوزيع الأمريكية.. مجازر في غزة والاحتلال يهدد مناطق جديدة بالنزوح

غزة – “القدس العربي”:

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول 47 شهيدا، و388 مصابًا إلى مشافي القطاع، خلال الـ24 ساعة الماضية، وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54,927 شهيدًا و126,615 مصاباً منذ السابع من أكتوبر 2023.

واختلطت دماء المجوعين في قطاع غزة برمالها، وعاد طالبو المساعدات الإنسانية لأسرهم جثثا مزقتها شظايا الصواريخ والرصاص الإسرائيلي، محمولين على أكتاف الرجال بدلا من حملهم طعاما يسكت جوع أطفالهم.

وفي مجزرة جديدة استهدفت المجوعين في مدينة رفح، استشهد عشرة مواطنين، حين جرى استهدافهم قبل وصولهم بعشرات الأمتار فقط لمركز توزيع المساعدات الغذائية غرب مدينة رفح، ووقعت المجزرة حين كان هؤلاء يسيرون في المنطقة الخاضعة بشكل كامل لسيطرة قوات الاحتلال، وقبل دخولهم الموقع المخصص لتوزيع المواد الغذائية، حين فتحت قوات الاحتلال النار صوبهم بشكل مباشر.

شهادات حية

وقال أحد شهود العيان إنهم كانوا على بعد نحو 200 متر من منطقة التوزيع، حين أطلقت دبابة إسرائيلية قذيفة مدفعية صوب حشد كبير، ومن ثم أطلق الجيش النار بكثافة على المنطقة، لافتا إلى أنه وآخرين اضطروا للزحف على بطونهم، حتى ابتعدوا عن المنطقة قليلا، وكان من بينهم من أصيب جراء الاستهداف.

يقول غزي إن خيار الموت عليه أسهل من رؤية أطفاله وهم يبكون من الجوع

وقال كذلك إنه شاهد مواطنين سقطوا على الأرض وهم مضرجون بالدماء، وإن بقع دماء الضحايا غطت أرض المكان، وقال رجل آخر نجى من الاستهداف ويقطن في مدينة غزة، ووصل إلى المكان بصعوبة على أمل العودة بالطعام لأطفاله “نجونا من الموت بأعجوبة، جيت أخذ طعام لأولادي كنت بدي أموت”، وأشار إلى أن خيار الموت عليه أسهل من رؤية أطفالهم وهم يبكون من الجوع.

وهذا ليس بالحادث الأول الذي تتعمد فيه قوات الاحتلال استهداف طالبي المساعدات الغذائية، حيث كررت العملية مرات عدة، وتقول الجهات المختصة في قطاع غزة، إن عشرات الضحايا سقطوا منذ بدء عمل إسرائيل بهذه الآلية لتوزيع المساعدات.

وتقوم الآلية على إشراف شركة أمريكية على توزيع المساعدات في 4 مراكز بناها جيش الاحتلال، الذي يتواجد على بعد عشرات الأمتار منها، ضمن الخطط الرامية لاحتكار عملية التوزيع، بهدف تطبيق خطط التهجير القسري.

استهداف النازحين ومناطق التوغل

وفي السياق، استمرت مجازر الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وارتقى ستة شهداء من عائلة البيوك، وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة المدينة، والتي يزعم الاحتلال أنها منطقة إنسانية، يطلب من سكان باقي مناطق المدينة النزوح إليها، كما ارتقى شهيدان من عالة مرجان، بقصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة الصناعة غربي المدينة أيضا، وفي تلك المنطقة استشهدت طفلة من عائلة أبو جامع بنيران الاحتلال، كما سقط شهيدان في قصف على بلدة عبسان، ومواطن بنيران مسيّرة إسرائيلية استهدفت حي الأمل غربا، واثنان من عائلة أبو ستة، جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين في منطقة بطن السمين جنوبي المدينة.

وترافق ذلك مع استمرار التصعيد الحربي على المناطق الشرقية في المدينة، التي تتعرض لتدمير كامل هي ومناطق الوسط، بعد بدء الهجوم البري ضدها، حيث طال القصف الجوي وعمليات نسف المنازل بلدات عبسان والقرارة ومناطق أخرى في حي الشيخ ناصر، ومناطق تقع جنوب المدينة أيضا، إلى جانب حي الكتيبة والسطر الغربي في الوسط.

وفي وسط قطاع غزة، استشهد وأصيب عدد من المواطنين، جراء إطلاق الاحتلال النار صوب المواطنين على شارع صلاح الدين جنوبي مدينة دير البلح، فيما هاجمت قوات الاحتلال جموع المجوعين عند اقترابهم من نقطة التوزيع المقامة قرب “محور نتساريم”، ما أدى إلى إصابة 31 مواطنا نقلوا إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات، وذكر شهود عيان أن طائرات مسيرات قامت باستهدافهم عند اقترابهم من منطقة التوزيع.

إلى ذلك فقد قامت قوات الاحتلال بقصف مدفعي استهدف شارع صلاح الدين شرقي مخيم النصيرات، وكذلك المناطق الشمالية لمخيم، كما استهدفت بالقصف المدفعي شمال مخيم البريج.

تهجير قسري

في الموازاة، أبقت قوات الاحتلال على وتيرة الاستهداف العنيف لشمال قطاع غزة، حيث ارتقى عدد من الشهداء والمصابين في استهداف إسرائيلي لشارع غزة القديم في بلدة جباليا، كما استشهد مواطن في استهداف لمنطقة التوام، وكثف جيش الاحتلال الغارات الجوية والقصف المدفعي على البلدة وكذلك على مناطق بيت لاهيا وبيت حانون.

وأصدر جيش الاحتلال “تحذيرا خطيرا” هدد فيه كل المتواجدين في مناطق جباليا، ومعسكر جباليا، والبلدة القديمة وأحياء النهضة، الروضة، السلام، النور، التفاح، الدرج وتل الزعتر، بالنزوح القسري، وقال إن قواته ستعمل بقوة في تلك المناطق.

أما في مدينة غزة، فاستهد خمسة مواطنين جراء قصف استهدف حيي الشجاعية والتفاح شرقا، كما ارتقى ثلاثة شهداء وعدد من المصابين، جراء استهداف قوات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب مفترق دولة جنوبي حي الزيتون، وقال شهود عيان إن الطيران الحربي شن عدة غارات استهدفت المناطق الشرقية لمدينة غزة، التي يتوغل جيش الاحتلال على أطرافها، كما تعرضت تلك المناطق لإطلاق قنابل دخانية كثيرة، كما أطلقت طائرات مسيّرة من نوع “كواد كوبتر” النار باتجاه تلك المناطق.