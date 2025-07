“دماء غزة في البيت الأبيض”.. احتجاجات ضد لقاء ترامب ونتنياهو وخطة التهجير- (صور وفيديوهات)

واشنطن- “القدس العربي”: تظاهر مئات النشطاء أمام البيت الأبيض، الثلاثاء، احتجاجًا على لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث نددوا بخطط التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وطالبوا بوقف الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل.

ورفع المتظاهرون لافتات حملت شعارات مثل “الولايات المتحدة + إسرائيل مذنبتان بالإبادة الجماعية”، فيما وصف العديد منهم اللقاء بأنه “وصمة عار دبلوماسية”.

وقال روبرت مكّاو، مدير الشؤون الحكومية في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR): “كل مصافحة، كل صفقة، كل صورة لنتنياهو مع قادة أمريكيين، تلطخ أيديهم بدماء أطفال غزة”.

وبحسب التقديرات الرسمية، استشهد أكثر من 57 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب الإسرائيلية الهمجية على غزة في عام 2023، بينهم أكثر من 17 ألف طفل، فيما لا تزال جثث أكثر من 11 ألفًا مدفونة تحت الأنقاض. وتشير تقديرات إضافية إلى أن العدد الفعلي قد يكون أعلى بكثير نتيجة للحصار المفروض على المساعدات الإنسانية، وما سببه من مجاعة وأمراض.

وكان من بين المحتجين يهودا كوهين، والد أسير إسرائيلي محتجز في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والذي دعا ترامب إلى الضغط على نتنياهو للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى تنهي الحرب وتسمح بعودة ابنه نمرود البالغ 21 عامًا.

Netanyahu doesn’t belong in DC. He belongs in The Hague.

While Trump welcomes him yet again, we showed up to say:

You are NOT welcome.

Protesters threw shoes at his cardboard face, a powerful Arab tradition used to shame the dishonorable.

Exactly what this war criminal deserves.… pic.twitter.com/D58OTXUAEB

— Medea Benjamin (@medeabenjamin) July 8, 2025