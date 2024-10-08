“دمار هائل” جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت- (صور)

بيروت (لبنان): أفاد الإعلام الرسمي اللبناني، الثلاثاء، بتعرض الضاحية الجنوبية لبيروت، لسلسلة غارات إسرائيلية أدت إلى “دمار هائل”، بعدما كانت إسرائيل حذّرت سكان الأحياء المستهدفة بوجوب الإخلاء.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية مساء الثلاثاء “لا تزال الضاحية الجنوبية لبيروت تتعرض لسلسلة غارات كان اخرها عند “نزلة الكفاءات”، وقد تسببت بدمار هائل لا سيما في برج البراجنة والكفاءات والليلكي”، وهي مناطق أفادت في بيانات سابقة بتعرضها لغارات إسرائيلية، فيما تتواصل منذ 23 أيلول/سبتمبر حملة القصف الجوي.

(وكالات)