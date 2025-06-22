دمار هائل في تل أبيب وحيفا بعد موجة صواريخ إيرانية- (فيديوهات وصور)

دمار واسع في أحد أحياء تل أبيب بعد سقوط صاروخ إيراني. 22/6/2025

تل أبيب: وقعت أضرار مادية جسيمة في عدة مناطق بتل أبيب وحيفا، بعد موجة صواريخ إيرانية، أُطلقت صباح اليوم الأحد.

وأعلنت القناة 13 العبرية، أن 16 شخصا أصيبوا بجروح بعد إطلاق إيران صواريخ نحو إسرائيل، بينما عرضت قناة التلفزيون العامة لقطات تظهر أضرارا بالغة “في وسط” الدولة العبرية.

وأفادت “نجمة داود الحمراء” بأنها “تقدم الرعاية الطبية وتنقل 11 جريحا الى المستشفى، أحدهم إصابته متوسطة”، من دون أن تحدد مكان ذلك.

عملية نسف ناجحة لاحد الاحياء في تل ابيب ضمن موجة الهجوم اليوم pic.twitter.com/4QSrw6BwQg — Hanzala (@Hanzpal2) June 22, 2025

من جهتها، بثت قناة “كان” العامة، لقطات لأضرار “في وسط البلاد”، أظهرت مبنى من طبقات عدة دمرت واجهته بالكامل، بينما طال ضرر كبير مباني أخرى قريبة منه.

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم”، إن القصف الإيراني أسفر عن تدمير أكثر من 10 مواقع في حيفا شمال إسرائيل، ونيس تسيونا وروحوفوت وتل أبيب بالوسط جراء صواريخ إيران.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق إيران دفعتين من الصواريخ على الدولة العبرية صباح اليوم، بعد ساعات من توجيه الولايات المتحدة ضربات لثلاث منشآت نووية رئيسية في الجمهورية الإسلامية.

مشاهد توثق دمارا كبيرا أحدثه احد الصواريخ في تل أبيب pic.twitter.com/H8pee9NLX3 — Tamer Almisshal | تامر المسحال (@TamerMisshal) June 22, 2025

وأُطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس وسُمع دوي انفجارات قوية، بعد إعلان الجيش رصد إطلاق دفعة من الصواريخ في عاشر أيام الحرب بين الدولة العبرية والجمهورية الإسلامية.

وأظهرت صور وفيديوهات نُشرت على مواقع التواصل، دمارا هائلا في مبانٍ وأحياء سكنية ضربتها الصواريخ الإيرانية في تل أبيب وحيفا.

وقالت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية في بيان قرابة الساعة 07,30 (04,30 ت غ): “قبل وقت وجيز، رصد الجيش إطلاق صواريخ من إيران نحو أراضي دولة إسرائيل. تعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد”.

#شاهد | سقوط مباشر لصاروخ إيراني في أحد المواقع للاحتلال بعد الهجمة الصاروخية الأخيرة. pic.twitter.com/pKq7jWmQHm — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 22, 2025

من جهتها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية الأحد، أنها استهدفت مواقع عدة في إسرائيل من بينها مطار بن غوريون.

ونقلت وكالة فارس عن بيان عسكري: “بدأت الموجة العشرون من عملية الوعد الصادق 3 باستخدام مزيج من الصواريخ بعيدة المدى العاملة بالوقود السائل والصلب ذات الرؤوس الحربية المدمرة”.

وأضافت أن الأهداف شملت المطار القريب من تل أبيب و”مركز أبحاث بيولوجياً” وقواعد لوجستية ومراكز قيادة وسيطرة.

إعلام إسرائيلي: بلاغ أولي عن سقوط صاروخ في حيفا قبل تفعيل صفارات الإنذار#الجزيرة #الأخبار pic.twitter.com/I33cZprWYA — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) June 22, 2025