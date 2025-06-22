دمار هائل في تل أبيب وحيفا بعد موجة صواريخ إيرانية- (فيديوهات وصور)

تل أبيب: وقعت أضرار مادية جسيمة في عدة مناطق بتل أبيب وحيفا، بعد موجة صواريخ إيرانية، أُطلقت صباح اليوم الأحد.
وأعلنت القناة 13 العبرية، أن 16 شخصا أصيبوا بجروح بعد إطلاق إيران صواريخ نحو إسرائيل، بينما عرضت قناة التلفزيون العامة لقطات تظهر أضرارا بالغة “في وسط” الدولة العبرية.
وأفادت “نجمة داود الحمراء” بأنها “تقدم الرعاية الطبية وتنقل 11 جريحا الى المستشفى، أحدهم إصابته متوسطة”، من دون أن تحدد مكان ذلك.
عملية نسف ناجحة لاحد الاحياء في تل ابيب
ضمن موجة الهجوم اليوم pic.twitter.com/4QSrw6BwQg
— Hanzala (@Hanzpal2) June 22, 2025
من جهتها، بثت قناة “كان” العامة، لقطات لأضرار “في وسط البلاد”، أظهرت مبنى من طبقات عدة دمرت واجهته بالكامل، بينما طال ضرر كبير مباني أخرى قريبة منه.
وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم”، إن القصف الإيراني أسفر عن تدمير أكثر من 10 مواقع في حيفا شمال إسرائيل، ونيس تسيونا وروحوفوت وتل أبيب بالوسط جراء صواريخ إيران.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق إيران دفعتين من الصواريخ على الدولة العبرية صباح اليوم، بعد ساعات من توجيه الولايات المتحدة ضربات لثلاث منشآت نووية رئيسية في الجمهورية الإسلامية.
مشاهد توثق دمارا كبيرا أحدثه احد الصواريخ في تل أبيب pic.twitter.com/H8pee9NLX3
— Tamer Almisshal | تامر المسحال (@TamerMisshal) June 22, 2025
وأُطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس وسُمع دوي انفجارات قوية، بعد إعلان الجيش رصد إطلاق دفعة من الصواريخ في عاشر أيام الحرب بين الدولة العبرية والجمهورية الإسلامية.
وأظهرت صور وفيديوهات نُشرت على مواقع التواصل، دمارا هائلا في مبانٍ وأحياء سكنية ضربتها الصواريخ الإيرانية في تل أبيب وحيفا.
وقالت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية في بيان قرابة الساعة 07,30 (04,30 ت غ): “قبل وقت وجيز، رصد الجيش إطلاق صواريخ من إيران نحو أراضي دولة إسرائيل. تعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد”.
#شاهد | سقوط مباشر لصاروخ إيراني في أحد المواقع للاحتلال بعد الهجمة الصاروخية الأخيرة. pic.twitter.com/pKq7jWmQHm
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 22, 2025
من جهتها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية الأحد، أنها استهدفت مواقع عدة في إسرائيل من بينها مطار بن غوريون.
ونقلت وكالة فارس عن بيان عسكري: “بدأت الموجة العشرون من عملية الوعد الصادق 3 باستخدام مزيج من الصواريخ بعيدة المدى العاملة بالوقود السائل والصلب ذات الرؤوس الحربية المدمرة”.
وأضافت أن الأهداف شملت المطار القريب من تل أبيب و”مركز أبحاث بيولوجياً” وقواعد لوجستية ومراكز قيادة وسيطرة.
إعلام إسرائيلي: بلاغ أولي عن سقوط صاروخ في حيفا قبل تفعيل صفارات الإنذار#الجزيرة #الأخبار pic.twitter.com/I33cZprWYA
— الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) June 22, 2025
دمار هائل نتيجة سقوط أحد الصواريخ الإيرانية. pic.twitter.com/tWjamIPOaQ
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) June 22, 2025
بارك الله بالجنود الشرفاء الذين يدكون معاقل النازية في تل ابيب وحيفا دفاعا عن الإنسانية و عن القانون الدولي
سلمت يداك و نصرت يا ايران من قلب مسلم سني ثم برد الحرب و استمر حتى لو كل يوم صاروخ هذا كافي جدا لشلل اسرائيل و من خلفها
الحرب متواصلة او النهاية المتفق عليها
لايران ترفع القبعة والف تعظيم سلام
هه دكوا دكوا تل أبيب وحولوها إلى كرة من لهيب تحرق عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم سفاح أطفال ونساء غزة العزة مجرم الحرب المطلوب من محكمة لاهاي بتهمة إبادة أطفال ونساء غزة العزة ✌️🇵🇸🇮🇷☹️☝️🔥🐒🚀
دمروا تل أبيب ومفاعل ديمونة، فالعين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم والله ناصركم يا أحرار إيران يا إخوان بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد قاهر البعبع الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان ✌️🇵🇸🇮🇷😎☝️🔥🐒🚀
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمار هائل في تل أبيب وحيفا بعد موجة صواريخ إيرانية
لأول مرة منذ عام 1948 وحتى ما قبل اندلاع هذه الحرب بين المحتل وإيران، يتم استهداف أهداف داخل تل أبيب ومناطق أخرى في العمق الإسرائيلي، وهذا يُحسب لإيران في هذه الحرب التي لا معنى لها سوى استعراض قوة إسرائيل بعد التأييد المطلق من أمريكا والغرب، تحت شعار “إسرائيل لها الحق في الدفاع عن النفس”، وهذا من الأمور غير المفهومة والعجيبة من الغرب المنافق وأمريكا وهل إيران هي التي بدأت هذه الحرب؟ طبعًا لا..
المهم، لم يتوقف الأمر عند التحليل وتشجيع إسرائيل على ضرب إيران، لتكملة إخضاع المنطقة بعد انتهاء الدور الإيراني كفزاعة تُرعب بها المنطقة. وقد تم بيع إيران من قبل أمريكا والغرب وإسرائيل بثمن بخس. وأعتقد أن الدور الإيراني قد انتهى كأداة تهديد للمنطقة حتى تاريخه ولا يكفي كل هذا الافتراء من قتل القادة في إيران واستهداف العلماء والتدمير، بل إن العالم اليوم، الأحد، علم أن أمريكا استهدفت المفاعلات النووية في إيران، وقتلت ودمّرت، وكل ذلك لإرضاء الاحتلال والصهيونية العالمية التي تتحكم في أمريكا لصالح إسرائيل ضرب أمريكا للمفاعل النووي الإيراني سيُشعل المنطقة إذا ما ( 1 )
لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة.
ردّت إيران، وهذا حقها في الدفاع عن نفسها، ولكن ليس بمنطق الغرب الذي يُعطي إسرائيل فقط حق الدفاع عن النفس!
المهم، رغم تحفظ شريحة كبيرة جدًا من المسلمين السنّة على دور إيران في المنطقة وتخريب بعض الدول العربية، يجب أن نكون سعداء لعدم هزيمة إيران أمام هذه الغطرسة العالمية على المنطقة تحت مسمى “الشرق الأوسط”، وأن نتحلى بالصبر.
أنا شخصيًا كنت من الذين ناقموا على دور إيران في المنطقة، ولكن هل من المعقول أن أتمنى لإسرائيل أن تنتصر على إيران؟ هذا سيجعلني غير قادر على النظر في مرآة العقل والمنطق السليم بل يجب علينا تأييد إيران، ونسعد حين تُضرب إسرائيل يوجد مثل في اليونان: “دخل الزبون لزرع شعر، خرج أقرع”، بمعنى أن القليل من الشعر في رأسه تم حرقه بالأخطاء، وهذا هو حال إسرائيل الآن وأخيرًا، يجب الصبر على حكمة الخالق، وألا نتسرّع في الحكم على الأمور الغيبية
والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ( 2 )
من مسيحي
ربي يحمي ايران ويبارك حهودها