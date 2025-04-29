سياسة | عربي | سوريا

دمشق ترفض الانضمام لـ”اتفاقات أبراهام” وتدعو لحوار موسّع مع واشنطن بشأن المقاتلين الأجانب

منذ 46 دقيقة

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: كشف تلفزيون سوريا عن تفاصيل جديدة بشأن الردّ الذي بعثت به الحكومة السورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ردًا على مجموعة من الشروط التي طرحتها واشنطن لتخفيف العقوبات المفروضة على دمشق.

وبحسب مصادر مطلعة، فقد رفضت الحكومة السورية الانضمام إلى ما يُعرف بـ”اتفاقات أبراهام”، التي وقعتها كل من الإمارات والبحرين مع إسرائيل برعاية أمريكية. واعتبرت دمشق في ردّها أن هذه الاتفاقات تمت بين دول لا تحتل إسرائيل أراضيها، في حين أن سوريا لا تزال تُطالب باستعادة أراضيها المحتلة.

ورغم موقفها الرافض، أكدت الحكومة السورية التزامها ببناء دولة لا تسعى إلى تهديد أي طرف في المنطقة، بحسب ما جاء في الرسالة الرسمية.

كما تضمّن الردّ موقفًا من ملف المقاتلين الأجانب، وهو من بين أبرز النقاط الخلافية، حيث طالبت واشنطن بإبعادهم ومنحها الإذن بشنّ ضربات داخل الأراضي السورية. ووفق المصادر، فإن دمشق شددت على أن هذا الملف يتطلب مشاورات موسعة مع الجانب الأمريكي قبل اتخاذ أي خطوات.

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