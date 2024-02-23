دمشق تعتبر الأبراج على الحدود اللبنانية تهديداً لأمنها القومي

رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال اجتماع مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب في دمشق في فبراير الماضي

بيروت- “القدس العربي”: فوجئ اللبنانيون بما حُكي عن توجيه النظام السوري مذكرة رسمية إلى الحكومة اللبنانية تعتبر الأبراج المشيّدة بدعم بريطاني على الحدود بين البلدين تهديداً للأمن القومي السوري.

واستغرب البعض توقيت هذه المذكرة بعد مرور سنوات على إقامة هذه الأبراج المخصصة لمنع التهريب وتدفق المسلحين والنازحين والتي أنشأها البريطانيون لأفواج الحدود البرية الأربعة في الجيش اللبناني من مصب النهر الكبير في الشمال إلى ما بعد منطقة راشيا في البقاع.

وتعليقاً على هذه المذكرة السورية، كتب رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض عبر منصة “أكس”: “امتعاض الحكومة السورية من الأبراج المنتشرة على الحدود مع لبنان واعتبار نظام بيت الأسد أن هذه الأبراج تشكل تهديدًا للأمن القومي السوري والمذكرة الموجهة للحكومة اللبنانية وقاحة وسذاجة في آن، فمن احتل لبنان وألحق به الدمار والخراب والنهب واغتيال وخطف الأجدى به أن ينستر ويستتر”.

إمتعاض الحكومة السورية من الأبراج المنتشرة على الحدود مع لبنان واعتبار نظام بيت الأسد أن هذه الأبراج تشكّل تهديدا للأمن القومي السوري والمذكرة الموجهة للحكومة اللبنانية وقاحة وسذاجة في آن فمن احتل لبنان وألحق به الدمار والخراب والنهب واغتال وخطف الأجدى به أن ينستر ويستتر — Elie Mahfoud (@MahfoudElie) February 23, 2024

على صعيد آخر، قدمت الولايات المتحدة هبة للجيش اللبناني هي عبارة عن 3 خافرات و4 زوارق سريعة بقيمة 25 مليون دولار، وأقيم احتفال التسليم والتسلم في قيادة القوات البحرية في بيروت بحضور قائد الجيش العماد جوزف عون والسفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون وعدد من الملحقين العسكريين.