سياسة | عربي

دمشق تعتبر الأبراج على الحدود اللبنانية تهديداً لأمنها القومي

23 - فبراير - 2024

رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال اجتماع مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب في دمشق في فبراير الماضي

سعد الياس
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بيروت- “القدس العربي”: فوجئ اللبنانيون بما حُكي عن توجيه النظام السوري مذكرة رسمية إلى الحكومة اللبنانية تعتبر الأبراج المشيّدة بدعم بريطاني على الحدود بين البلدين تهديداً للأمن القومي السوري.

واستغرب البعض توقيت هذه المذكرة بعد مرور سنوات على إقامة هذه الأبراج المخصصة لمنع التهريب وتدفق المسلحين والنازحين والتي أنشأها البريطانيون لأفواج الحدود البرية الأربعة في الجيش اللبناني من مصب النهر الكبير في الشمال إلى ما بعد منطقة راشيا في البقاع.

وتعليقاً على هذه المذكرة السورية، كتب رئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض عبر منصة “أكس”: “امتعاض الحكومة السورية من الأبراج المنتشرة على الحدود مع لبنان واعتبار نظام بيت الأسد أن هذه الأبراج تشكل تهديدًا للأمن القومي السوري والمذكرة الموجهة للحكومة اللبنانية وقاحة وسذاجة في آن، فمن احتل لبنان وألحق به الدمار والخراب والنهب واغتيال وخطف الأجدى به أن ينستر ويستتر”.

على صعيد آخر، قدمت الولايات المتحدة هبة للجيش اللبناني هي عبارة عن 3 خافرات و4 زوارق سريعة بقيمة 25 مليون دولار، وأقيم احتفال التسليم والتسلم في قيادة القوات البحرية في بيروت بحضور قائد الجيش العماد جوزف عون والسفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون وعدد من الملحقين العسكريين.

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  1. يقول هدهد سليمان:
    أبريل 8, 2024 الساعة 8:58 م

    امر غريب عجيب.
    النظام الملطشة الذي لا ادنى ذرة كرامة عنده الذي استباح كل سوريا ما عدا حظيرة الأسد للعدو الاسراءيلي يقصف ويقتل ويدمر كيف يشاء، هذا النظام ورئيسه المهين الذي لا يكاد يبين تاخذه العزة بالنفس ويحتج على وجود أبراج بين بلديين عربيين ويعتبر ذلك تهديدا للأمن القومي السوري.
    هو ضل فيها امن قومي سوري يا هذا.
    دنيا آخر زمن.

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