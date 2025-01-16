دمشق تعتقل مصرياً هدّد حكومة بلاده.. إشارة سورية لتخفيف قلق القاهرة- (فيديوهات)

دمشق: قال مصدر بوزارة الداخلية السورية ومصدر أمني عربي لرويترز، الأربعاء، إن السلطات الحاكمة الجديدة في سوريا ألقت القبض على مصري كان يقاتل مع جماعات متشددة لإسقاط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بعد بثه تسجيلات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي يهدد فيها الحكومة المصرية.

وقد تساعد هذه الخطوة على تخفيف قلق مصر من اعتلاء “هيئة تحرير الشام” المسلحة، التي قادت الإطاحة بالأسد، الشهر الماضي، السلطة، في ضوء حملة الحكومة المصرية على جماعة “الإخوان المسلمين” في الداخل.

ونشر المتشدد أحمد المنصور مقطعاً مصوراً، هذا الأسبوع، قال فيه إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيلقى نفس مصير الأسد.

كما نشر صورة ظهر فيها إلى جانب أربعة ملثمين ومن خلفهم لافتة كتب عليها “حركة ثوار 25 يناير”، في إشارة إلى الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك في 2011.

وذكرت المصادر أن السلطات ألقت القبض على المنصور، الأربعاء، وهو معتقل حالياً في مركز احتجاز.

وقالت مصادر أمنية مصرية إن القاهرة لم تطلب بشكل مباشر اعتقال المنصور، لكنها أبدت، عبر تواصلٍ استخباراتي مع أطراف ثالثة، غضبها من عودة ظهور متشددين مصريين هاربين في سوريا.

وبحسب المصادر، ترى مصر أن الاضطرابات في سوريا قد تساعد تلك الفصائل الإسلامية على إعادة تنظيم صفوفها.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في قمة بالعاصمة السعودية الرياض، يوم الأحد، إن مصر تدعم وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها، لكنه دعا إلى تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا “مصدراً لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزاً للجماعات الإرهابية”، بما قد يمثّل تهديداً أو استفزازاً لأي من دول المنطقة.

ولم ترد وزارة الداخلية المصرية أو وزارة الخارجية على طلبات التعليق بعد.

وكانت وسائل إعلام مصرية مرتبطة بالدولة أكثر صراحة في انتقاد التغيير في دمشق، وأبدت مخاوف من عودة جماعة “الإخوان المسلمين” في ظل السلطة الجديدة بقيادة “هيئة تحرير الشام”.

استخدام دمشق كمنصة للهجوم على الدولة المصرية، أمر مرفوض. – من رسالة #عمرو_أديب إلى #أحمد_الشرع! pic.twitter.com/5CPENYQKhl — Fathy AbouHatab 🇨🇦🇪🇬 (@fmhatab) January 11, 2025

و”الإخوان المسلمون”، وهي واحدة من أكثر الحركات الإسلامية نفوذاً وأقدمها في العالم العربي، جماعة محظورة في العديد من الدول العربية ومن بينها مصر، وكانت محظورة في سوريا في عهد عائلة الأسد.

وقال المذيع المصري عمرو أديب، يوم السبت: “أنتم (السوريون) أحرار افعلوا ما تريدون… ولكن عندما يتم استخدام دمشق كمنصة للهجوم على الدولة المصرية… هنا يجب أن تتحدث الدولة المصرية. هذا أمر مرفوض”.

وقال المصدر العربي “(السلطات السورية) هي التي ألقت القبض عليه بعدما تلقّت الرسالة من الحملة الإعلامية المصرية”.

وأضاف: “إنها إشارة إلى القاهرة التي تعتبر هذه القضية مهمة للغاية”.

وانضم آلاف الأجانب من المسلمين السُنّة إلى المعارضة السورية المسلحة في وقت مبكر من الحرب، التي استمرت 13 عاماً، للقتال ضد حكم الأسد والمجموعات المسلحة الشيعية المدعومة من إيران.

ومُنح علاء محمد عبد الباقي، الذي حكمت محكمة مصرية عليه بالسجن المؤبد غيابياً بتهمة الإرهاب في 2016 ، رتبة عسكرية في القوات المسلحة السورية أواخر الشهر الماضي.

وفي ديسمبر كانون الأول، انتشرت على نطاق واسع صورة لقائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع بصحبة محمود فتحي، وهو متشدد مصري آخر محكوم عليه بالإعدام في مصر. ولم يصدر تعليق من القاهرة بشأن الصورة.

(رويترز)