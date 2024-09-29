دمشق تنكس أعلامها حدادا على استشهاد حسن نصر الله

دمشق- “القدس العربي”:

أعلن النظام السوري الحداد الرسمي لثلاثة أيام على استشهاد الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله.

وذكرت “سانا” في بيان رسمي الأحد: “تشارك الجمهورية العربية السورية الشعبَ اللبناني الشقيق أحزانه بمصابه الجلل باستشهاد سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله”.

وأضاف البيان: “تعلن حكومة الجمهورية العربية السورية الحداد الرسمي العام لمدة ثلاثة أيام، وتنكس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة”.

وكان النظام السوري، قد أدان العدوان الإسرائيلي على لبنان، وحمّل كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عواقبه الجسيمة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية: “فقد لبنان الشقيق اليوم سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، إثر عدوان إسرائيلي غاشم وجبان استهدف منطقة سكنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت بأطنان من القنابل المدمرة، ما أدى إلى استشهاده إلى جانب عدد كبير من المدنيين الأبرياء”.

وأضاف: “إن الكيان الصهيوني يؤكد من خلال هذا العدوان الدنيء مرة أخرى على سمات الغدر والجبن والإرهاب التي نشأ عليها، وانتفاء أي قيم أخلاقية لديه، وهمجية واستهتار بكل المعايير والقوانين الدولية.