دنزل واشنطن أطلق مع أفراد عائلته في تورونتو فيلم “ذي بيانو ليسن”

تورونتو (كندا): أطلق الممثل الأمريكي دنزل واشنطن هذا الأسبوع في تورونتو فيلم “ذي بيانو ليسن” The Piano Lesson، محاطا بأفراد أسرته الذين شاركوا في هذا الشريط، وهو أحدث اقتباس هوليوودي من مسرحية كتبها أوغست ويلسون.

ويتناول هذا الفيلم، وهو الأول من إخراج مالكولم، نجل دنزل واشنطن، ويتولى بطولته شقيقه الأكبر جون ديفيد واشنطن، قصة عائلة تجهد للتصالح مع ماضيها ومواجهة إرث العبودية.

وتولى دنزل واشنطن إنتاج الفيلم بينما تؤدي زوجته بوليتا وكريمته أوليفيا دورين مساندين، في حين أن ابنته الأخرى كاتيا شاركت أيضا كمنتجة.

وقال دنزل واشنطن بعد عرض الفيلم: “أنا سعيد وأب فخور”.

وتدور أحداث مسرحية “ذي بيانو ليسن” (أي “درس البيانو”) عام 1930، وألّفها الكاتب الأميركي أوغست ويلسون عام 1987 ضمن سلسلة “بيتسبرغ سايكل” التي تضم عشرة أعمال له وتتمحور على واقع الأميركيين من أصل إفريقي في القرن العشرين.

ورأى مالكولم واشنطن (33 عاما) أن الفيلم الذي تولى إخراجه شكّل “فرصة ممتازة للاجتماع، مع أن المشروع أصبح أكبر” من عائلته.

ووصف الفيلم بأنه “قصة عن أسلاف وسلالة”، معتبرا أن اقتباس عمل لأوغست ويلسون يعني “الإندراج ضمن سلالة موسعة”.

وفي الفيلم عنصر رئيسي هو عبارة عن بيانو حُفرت عليه يدويا صور الأجداد، ومشبع بالتاريخ الصعب للعائلة.

وجسّد جون ديفيد واشنطن (40 عاما) شخصية بوي ويلي الذي يريد بيع البيانو لشراء عقارات، بينما تصر شقيقته بيرنيس التي تؤدي دورها دانييل ديدوايلر، على الاحتفاظ بالآلة.

ويقدم الممثلان أداء مؤثرا عندما يتجادلان في شأن مصير البيانو، على خلفية قضايا عرقية وروحية وقبول الماضي.

وتوقع موقع “غولد ديربي” المتخصص أن يُطرح اسم دانييل ديدوايلر ضمن قائمة المرشحات لجوائز الأوسكار عن هذا الدور.

واقتُبس الفيلم الروائي عن نسخة حديثة من المسرحية قُدِّمت على خشبات برودواي، واستعان بغالبية الممثلين الذين شاركوا فيها، وفي مقدمهم سامويل ل. جاكسون في دور زعيم العائلة.

وسبق لدنزل واشنطن أن ساهم في اقتباس مسرحيتين أخريين لأوغست ويلسون سينمائيا.