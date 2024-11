دنماركية ملكة جمال الكون لـ2024.. مسابقة أسسها ترامب وباعها إثر تصريحات عن المهاجرين المكسيكيين

لندن- “القدس العربي”: تُوّجت دنماركية تبلغ 21 عاماً بلقب “ملكة جمال الكون”، مساء السبت، خلال هذه المسابقة الجمالية التي نُظّمت في المكسيك، وشاركت فيها أمهات للمرة الأولى.

وتغلبت فيكتوريا كيير، الراقصة المحترفة، على 130 منافسة، وهو عدد قياسي للمشاركات في هذه المسابقة، التي كان يترأسها سابقاً دونالد ترامب.

وتميزت هذه الدورة الثالثة والسبعون بضمّها، للمرة الأولى، متسابقات لديهن أطفال، إذ شاركت عشر أمهات، بينهن بياتريس نجويا من مالطا، وهي في سن الأربعين وأم لثلاثة أطفال.

وفي عام 2023، ضمّت المسابقة نساء متزوجات، وأخريات لديهن وزن زائد، وامرأتين متحولتين جنسياً.

من بين المتسابقات المفضلات لدى الجمهور في هذه النسخة الثالثة والسبعين من المنافسة، الفنزويلية إليانا ماركيس البالغة 28 عاماً، وهي أم لابنة. وقد حلّت هذه المدرّسة والعارضة والمقدمة التلفزيونية في المركز الخامس.

كذلك، من بين المتأهلات الـ12 إلى التصفية النهائية، جنيفر كولون من بورتوريكو، وهي أمّ تبلغ 36 عاماً ولديها ثلاثة أطفال. وكان من بينهنّ أيضاً لوجينا صلاح، وهي عارضة أزياء مصرية تبلغ 34 عاماً وتعاني من البهاق، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية.

وبعد تعرضها لانتقادات بسبب ترويجها لأفكار كان يُنظر إليها على أنها بالية حول مفاهيم الأنوثة، سعت المسابقة، بعد استحواذ شركة “جي كي إن غلوبال غروب” (JKN Global Group) التايلاندية عليها في عام 2022، إلى تجديد نفسها من خلال فتح أبوابها أمام فئات من النساء لم يكن مسموحاً لها بالمشاركة في السابق.

أعلنت مجموعة “جي كي إن غلوبال غروب”، التي تقودها سيدة الأعمال المتحولة جنسياً آن جاكابونغ جاكراجوتاتيب، في كانون الثاني/يناير عن بيع 50% من أسهمها لشركة “ليغاسي هولدينغ” (Legacy Holding)، ومقرها في المكسيك، مقابل 16 مليون دولار.

واشترت المجموعة الإعلامية التايلاندية المسابقة الشهيرة، في تشرين الأول/أكتوبر 2022 مقابل 20 مليون دولار. لكن الشركة تقدّمت بطلب إشهار إفلاسها أمام المحاكم التايلاندية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

في عام 2023، فازت بالمسابقة النيكاراغوية شينيس بالاسيوس، التي أصبحت مذاك، رغماً عنها، رمزاً لمعارضة الرئيس دانييل أورتيغا.

