دنيا بطمة الحاضر الغائب على “إنستغرام” بفضل ابنتيها وشقيقاتها

“القدس العربي”: في خطة لإبقائها متواجدة على السوشيال ميديا خلال فترة سجنها، تحرص شقيقات الفنانة دنيا بطمة على مشاركة المتابعين بالأدعية والصور الخاصة بابنتيها غزل وليلى روز.

وشاركت شقيقة الفنانة المغربية المتابعين بصور جديدة للطفلتين، ظهرتا فيها بالقفطان المغربي التقليدي وكانتا في غاية الهدوء والسعادة، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، واصفين عائلة بطمة بـ”السند الحقيقي لها”، ومشيرين إلى أن والدتها وشقيقاتها يركّزن كل اهتمامهن على الطفلتين لتعويض غياب والدتهما، المسجونة منذ أشهر بتهمة المشاركة في أعمال موقع “حمزة مون بيبي” المثير للجدل.

إلى ذلك، تحرص ابتسام بطمة على ذكر شقيقتها باستمرار عبر خاصية الستوريز في “إنستغرام” الخاص بها، وتضيف أدعية خاصة ومناجاة لفك كرب دنيا وخروجها من أزمتها، وفي أجدد الأدعية شاركت منشوراً كُتب فيه: “أختي اللهم أرح قلبها وفكرها، اللهم اسعدها وابعد عنها كل سوء. اللهم اجعل حياتها مليئة بالسعادة، اللهم احفظها بعينك التي لا تنام”، بحسب مجلة لها.