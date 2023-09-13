دنيا بطمة تتجاهل فيديو منعها من توزيع المساعدات على المتضررين من الزلزال- (شاهد)

“القدس العربي”: بعد اللفتة الإنسانية بشراء المستلزمات الأساسية لدعم المتضررين من الزلزال الذي ضرب المغرب أخيراً، تعرضت النجمة دنيا بطمة لموقف محرج خلال توزيع المساعدات الغذائية على مجموعة من المواطنين، حيث تم منعها من ذلك.

وعلى الرغم من المقطع المصوّر الذي نشرته الفنانة المغربية وظهرت فيه وهي توزّع المساعدات، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثّق منع قائدة مقاطعة الملاح في حي السلام بمدينة مراكش دنيا بطمة من توزيع المساعدات بسبب احتجاجات ضدها ورفض عدد من سكان المنطقة ما تقوم به.

دنيا #بطمة أتت بي إعانة فرفضها الشعب المروكي وتم طردها من هناك pic.twitter.com/UmuFQO9HyI — amar♕DZD♕🇩🇿🐋 (@AMARA48455) September 10, 2023

وانتشر المقطع على السوشيال ميديا وبدت فيه دنيا في غاية العصبية وهي تسير باتجاه سيارتها بعد طردها من المكان، ويُسمع في الخلفية صوت شاب يوضح ما حصل ويؤكد طرد المواطنين لها، بحسب مجلة لها.

وتجاهلت دنيا تماماً ما حصل معها، وشاركت متابعيها على “إنستغرام” بمنشور يكشف تفاصيل الجلسة الأولى التي تخص الدعوى التي أقامتها ضد كلٍ من الفنانة سعيدة شرف واليوتيوبر رضا ولد البوزيدي الملقب بـ”ولد الشينوية”.