دنيا بطمة تتحدّى الانتقادات وتستعرض مفاتنها- (صور)

“القدس العربي”: بعد خروجها من السجن، تحاول الفنانة دنيا بطمة استعادة نشاطها الفني والترويج لحفلاتها وإطلالاتها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتتفاعل مع متابعيها بطريقتها العفوية المعهودة.

وحرصت الفنانة المغربية على مشاركة متابعيها لقطات من رحلتها في لندن، لكنها تعرضت للكثير من الانتقادات بسبب ملابسها الضيّقة والتي اعتبرها البعض غير مناسبة بسبب زيادة وزنها اللافتة وتغيّر شكلها عقب خروجها من السجن، ولكنها تجاهلت الانتقاد وشاركت متابعيها بمزيد من الصور وحضّتهم على حب الذات كما هي.

واختارت دنيا فستاناً أسود اللون ذا قماش لامع بتصميم مجسّم يبرز مفاتنها، وتحدّت التعليقات التي انتقدت وزنها الزائد وتغيّر شكل جسمها، وأكملت إطلالتها بصندل نسائي ذي كعب عال جداً.

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ونشرت دنيا صورة أخرى ظهرت فيها ببنطال بيج ضيق مع قميص أزرق وكانت تمشي في الشارع بحرّية وبكامل ثقتها بنفسها غير آبهة للانتقادات التي طاولت شكلها والفيديوهات التي انتشرت لها في المطار والتي علّقت على وزنها الزائد، ودعت الجميع من خلال تعليقها على الصورة إلى أن “يبقوا أقوياء من أجل أنفسهم”، في رسالة صادقة ومباشرة لحب الذات والثقة بالنفس وتقبّل الشكل كما هو والتعامل بإيجابية مع أي تغيرات قد تطرأ عليه.

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وحرصت دنيا بطمة على استعادة ملامحها السابقة من خلال العناية ببشرتها، حيث طبّقت مكياجاً قوياً يبرز جمالها وتركت شعرها الطويل ينسدل بأناقة على كتفيها وبدت في غاية الأناقة والحرية وهي تسير في شوارع لندن، وحرصت على مشاركة متابعيها بالصور لاستعادة التفاعل بينها وبين جمهورها.