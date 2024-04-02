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دنيا بطمة تحتفل بيوم ميلادها رغم تواجدها في السجن- (فيديو)

2 - أبريل - 2024

دنيا بطمة

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“القدس العربي”: احتفلت صفحة الفنانة المغربية دنيا بطمة على تطبيق “إنستغرام” بيوم ميلادها بمقطع فيديو عفوي تضمن مجموعة من التجهيزات الخاصة للاحتفال رغم تواجدها في السجن بسبب قضية “حمزة مون بيبي”.

وتضمن المقطع تجهيزات خاصة عبارة عن قالب حلوى مزيّن بشموع ذهبية، مع مجموعة من الكاب كيك مزيّنة بصور دنيا وعبارة “نحبك” باللغة الإنكليزية، وتم تجهيز الطاولة بالورود وشموع تحمل صورة الفنانة.

وأُرفق مقطع الفيديو بالتعليق: “عيد ميلاد سعيد دندون الله يفرجها عليك يا رب ويفرّحك ويبعد عنك كل شرّ ويطوّل فعمرك ويجمع شملك مع بنياتك وينصرك على من عاداك”.

وأضاف: “شكراً لكل الناس اللي قالو لدنيا عيد ميلاد سعيد وتذكروها في هذا النهار شكراً لفانز دنيا بطمة وشكراً على دعواتكم جزاكم الله خيراً، شكراً جداً عائلتنا الثانية متبخلوش عليها بدعواتكم. حبكم لها هو أحلى حاجة ربحت به لأن حب الناس لا يباع ولا يشترى والله ياخد الحق”.

ونال الفيديو إعجاب الآلاف من محبي الفنانة المغربية وتفاعلوا بكتابة تعليقات تمنّت لدنيا الخروج من السجن بعفو خاص والتواجد مع ابنتيها.

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  1. يقول عمر:
    مايو 20, 2024 الساعة 5:26 ص

    دنيا تستاهل أكثر من سنة سجن. شوهت بالمغرب والمغربيات وبعائلة باطمة. الله ياخد فيها الحق
    .

    رد

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