دنيا بطمة تطلق أغنية جديدة من داخل السجن- (تدوينة وفيديو)

“القدس العربي”: أعلن حساب الفنانة المغربية دنيا بطمة إطلاقها أغنية جديداً، على الرغم من وجودها خلف أسوار السجن، في حكم قضائي ضدها في قضية حساب “حمزة مون بيبي”.

وجاء في منشور حساب بطمة على “إنستغرام” أن أغنية “تفكرت الميمة” سيتم إطلاقها اليوم (الأحد) بمناسبة عيد الأم، مع طلب بالدعاء للمطربة المغربية بالفرج.

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ودخلت بطمة السجن بعد رفض محكمة النقض في الرباط الطعن الذي قدّمته، وتحويلها القضية إلى رئاسة محكمة الاستئناف في مراكش، بعد أن أيّدت قرار المحكمة الابتدائية ضد بطمة، بالحبس النافذ 8 أشهر عام 2020، يليها الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية التي أضافت 4 أشهر نافذة لحكم حبسها ليصبح المجموع سنة كاملة.

وسبق أن تحدثت الفنانة المغربية في بثّ مباشر وبكت بحرقة طالبةً العفو من الملك المغربي، وأكدت أنها تتعرّض “لمؤامرة من عصابة كبيرة، ولكن ربي فوق هو اللي شايف مهما أتكلم في تفاصيل، ربنا فوق وهيجبلي حقي، الستارة ستنكشف مع الأيام، وأقسم بالله مع الأيام هتكتشفوا معايا أشياء كثيرة”.

يُذكر أن قضية “حمزة مون بيبي” بدأت قبل سنوات، يوم أنشأ شخص مجهول الهوية حساباً على تطبيق “سناب شات”، استهدف من خلاله فنانات مغربيات، حيث “فضح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال خليجيين”، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في البلاد، واتّهمت دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام بإدارة الصفحة، وهو ما أدى إلى سجن الأخيرة عاماً كاملاً.