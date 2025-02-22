دنيا بطمة تظهر للمرّة الأولى بعد خروجها من السجن مع ابنتيها- (فيديو)

“القدس العربي”: ظهرت الفنانة دنيا بطمة للمرة الأولى أمام جمهورها بعد خروجها من السجن، عبر فيديو نشرته شقيقتها إيمان بطمة على منصة “اليوتيوب”، وهي تلتقي بابنتيها غزل وليلي روز وعدد من أفراد عائلتها في مشهد مؤثر.

وفي 31 كانون الثاني (يناير) الماضي، غادرت الفنانة المغربية السجن بعد أن قضت عقوبة لمدة 12 شهراً، وذلك على خلفية متابعتها في قضية ابتزاز المشاهير التي تعرف إعلاميا بـ”حمزة مون بيبي”.

وعلى الصعيد الفني، تستعد دور السينما المغربية لاستقبال عرض فيلم دنيا بطمة الجديد “البوز”، ومن المقرر أن تبدأ حملات الدعاية والترويج للفيلم مباشرة بعد انتهاء شهر رمضان، إذ كشف مصدر من فريق إنتاج الفيلم أن العمل سيُعرض رسمياً في قاعات السينما المغربية خلال شهر أيار (مايو) المقبل.