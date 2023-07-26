دنيا بطمة تعلن اعتزالها وسائل التواصل.. فما السبب؟

“القدس العربي”: أعلنت دينا بطمة من خلال خاصية “الستوري” عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام”، اعتزالها السوشيال ميديا بشكل مفاجئ دون الكشف عن أي أسباب حول قرارها.

وشاركت منشورا كتبت فيه: “حبايبي سأغيب عنكم فترة.. أحتاج للراحة قليلًا.. أحبكم جميعًا”، جاء هذا القرار بعد إلغاء حفلتها الغنائية الأخيرة في مهرجان “تيفلت”.

وبعد مرور عدة ساعات نشرت إحدى الصفحات المختصة بأخبار المشاهير خبرا يعلن عن اختفاء دينا بطمة واعتزالها السوشيال ميديا بسبب تعرضها للضرب وتحطيم أسنانها، إلا أن دينا خرجت عن صمتها، وقامت بإعادة نشر الخبر، وقالت عنهم إنهم مروجو الشائعات والصحافة الصفراء، بحسب ما نشر موقع ليالينا.