دنيا بطمة تفاجئ جمهورها بملابس صيفية مثيرة- (صور)

الرباط- “القدس العربي”:

افتتحت الفنانة المغربية، دنيا بطمة، موسم تخفيف الملابس باكرا ونشرت صورا لها بفستان صيفي مثير جدا.

وعملت دنيا على نشر الصور كالعادة على حسابها بموقع إنستغرام.

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وتأتي صور دنيا بطمة بعد مقطع الفيديو الذي نشره طليقها المنتج البحريني، محمد الترك، وظهر فيه وهو يستمع لبعض أغانيها، كما سبقها في نشر أغنية لها هي عبارة عن استعادة لموروث العيطة المغربي وتحمل كعنوان اسم إحدى مبدعات هذا النوع الغنائي الأصيل “خربوشة”.

بعض التعليقات سارت على درب التأويل كالعادة، وقال أحد المتابعين: “بحركة يدها تقول له هذا ما تساويه”، ويقصد غالبا طليق بطمة، محمد الترك، وتظهر في الصورة الثانية دنيا بطمة وهي تحمل هاتفها بيدها اليسرى وتلتقط سيلفي أمام المرآة، واليد الثانية رسمت أو ربما هذا ما يبدو فقط، دائرة تشبه الصفر.

أما صاحب تعليق ففضل أن يسأل جمهور الفنانة بقوله: “أرجوكم من سبق له أن رأى دنيا بطمة، هل هي فعلا جميلة أم تظهر كذلك في الصور فقط”.

باقي التعليقات كانت كالعادة منوهة ومتغزلة بجمال وقوام دنيا بطمة، وبعضها انتقد من يعيب على الفنانة هذا اللباس، بقوله إنهم يلبسون أكثر من ذلك ومن لم يعجبه الأمر عليه أن يقول “الله يهدينا”.