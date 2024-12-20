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دنيا بطمة سعيدة لهذا السبب رغم وجودها في السجن- (تدوينة)

20 - ديسمبر - 2024

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الرباط- “القدس العربي”:

لم يخف الحساب الخاص بالمغنية المغربية دنيا بطمة، التعبير عن السعادة بعد دخول أغنية “مزيان واعر” لقائمة أغاني العام لسنة 2024، بعد أن تصدرت “الترند” العربي على منصة “تيك توك” لعدة شهور.

ونشرت دنيا بطمة على حسابها في إنستغرام الذي يبدو أن شقيقتها هي التي تديره حاليا أو أحد أقاربها بحكم وجودها في سجن “الوداية” بمراكش، حيث تقضي فترة محكوميتها في قضية حساب “حمزة مون بيبي” الشهير، تدوينة مرفقة بصورة تتعلق بخبر دخول أغنيتها لقائمة أغاني العام لهذه السنة التي نودعها.

وجاء في التدوينة: “كلنا سعداء بالنجاح الذي تحققه أغنية (مزيان واعر)، فبعد تصدر الترند العربي على تيك توك لشهور، ها هي اليوم تدخل قائمة أغاني العام لسنة 2024 رغم مرور تسع سنوات على طرحها”.

وعزت دنيا بطمة فضل هذا النجاح إلى “الله تعالى ورضاة الوالدين أولا، وبفضل جمهور دنيا المغربي والعربي الوفي الذي ظل سندا وخير داعم لها منذ بداية المشوار لليوم”.

وختم حساب المغنية التدوينة بـ”الحمد لله”، لأن “اسم دنيا بطمة حاضر بقوة في عز الغياب”، وأضاف: “شكرا لكم جميعا على حبكم الصادق ودعواتكم، وإن شاء الله عائدة بقوة”.

ومن المرتقب أن تغادر دنيا بطمة أسوار سجن “الوداية”، في نهاية شهر كانون الثاني/ يناير، أو بداية شباط/ فبراير من العام المقبل.

وتقضي الفنانة دنيا بطمة حاليا فترة السجن بعد ادانتها بالتورط في حساب “حمزة مون بيبي” الذي تخصص في فضائح النجوم المغاربة، وجرى اعتقالها من طرف الأمن المغربي في مدينة الدار البيضاء في شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم، حيث أودعتْ سجن “الوداية” في مراكش لقضاء فترة محكوميتها بالسجن النافذ.

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