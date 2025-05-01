دنيا بطمة في قلب معركة مع الإعلام المغربي: غضب وانفعال وطرد صحافي- (فيديو وتدوينات)

الرباط- “القدس العربي”:

عادت الفنانة المغربية دنيا بطمة لتثير الجدل من جديد في أول احتكاك مباشر لها مع الصحافة المحلية على هامش العرض الأول لفيلم “البوز” الذي تشارك في بطولته إلى جانب نخبة من نجوم التمثيل المغاربة.

الواقعة الموثقة بالفيديو والتي اعتبرت “إعلان حرب” من طرف دنيا بطمة على بعض المنابر الإعلامية المحلية، تمثلت في رفضها وجود ممثل وميكرفون موقع إخباري بعينه من بين الصحافيين الذين “تسابقوا” كالعادة من أجل نيل تصريح منها.

ورفضت دنيا بطمة أن يظهر أمامها ميكروفون الموقع الاخباري “آش نيوز”، وظهر انفعالها وغضبها كما ناصرت ابتسام موقف شقيقتها، ولم يقف الأمر عند الرفض ودفع ميكروفون الموقع المذكور بل وصل إلى الرشق بالكلام الذي قيل إنه تضمن “سبا وقذفا” في حق الصحافي والموقع.

وخصصت الصحافية نورة الفواري مديرة تحرير موقع “أش نيوز” مقالا ردت فيه على موقف دنيا بطمة، ووصفتها بالدارجة المغربية “بخريجة السجون”، وقالت إنها “اعتدت بالكلام الجارح والكلمات النابية على كاميرامان” الموقع “رافضة الإدلاء بتصريح للقناة على هامش عرض فيلمها (البوز)، كما رمت الميكروفون ومزقت (البونيطة) التي عليها لوغو (شعار) الموقع”.

وأكدت صاحبة الموقع أن الأمن “تدخل من أجل منعها من التمادي في (طغيانها)”، كما أن دنيا بطمة قالت أمام الصحافة إنها “لا تخاف من أي أحد”، وتابعت الفواري مقالها الذي تضمن أوصافا ورودوا قاسية ردا على تهجم الفنانة الذي كان موضع انتقاد من طرف عدد من المهنيين.

وسجل بعض الصحافيين التعامل السيء لدنيا بطمة مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية حين دفعت الميكروفونات مطالبة إياهم بالابتعاد عن وجهها، لكن الموقف احتد أكثر وتدخل الأمن للحيلولة دون تفاقم الوضع.

ولم يصدر أي رد من طرف دنيا بطمة على هذا الجدل الذي تصاعد في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من جهة بعض الصحافيين، واكتفت بنشر مقطع فيديو يوثق للحظات إدلائها بتصريح لعدد من المواقع الإخبارية، وعلقت عليه بقولها “هكذا كان لقاء الفنانة دنيا بطمة مع الصحافة المحترمة التي تحترم المواطن المغربي”.

التفاعل مع الواقعة التي صنفت في خانة “الإهانة”، جاء من طرف بعض الصحافيين الذين عابوا على زملائهم السعي وراء “السبق الصحافي” على “حساب كرامة زميلهم”.





ويعتبر اللقاء الذي شهد واقعة المشادة المذكورة، الأول من نوعه الذي يجمع الفنانة دنيا بطمة مع الصحافة المحلية بشكل مباشر وعن قرب، وجاء على هامش العرض ما قبل الأول لفيلم “البوز” للمخرجة دمنة بونعيلات. واحتضنته إحدى القاعات السينمائية في الدار البيضاء، بحضور نجوم العمل السينمائي أمثال رفيق بوبكر، نعيمة بوحمالة، عبد الرحيم المنياري ومراد العشابي، بالإضافة إلى دنيا وابتسام بطمة وآخرين.

والجدير بالذكر أن طاقم فيلم “البوز” كان قد قرر تأجيل العرض الأول وكل العروض الأخرى في القاعات السينمائية إلى حين مغادرة المطربة دنيا بطمة أسوار سجن “الوداية” بمراكش الذي قضت فيه فترة محكوميتها بالسجن لمدة سنة بعد إدانتها في قضية التشهير بفنانين ومشاهير، المعروفة إعلاميا بـ”حمزة مون بيبي”.