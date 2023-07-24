دنيا بطمة في موقف صعب بعد إلغاء حفلها لهذا السبب- (فيديو)

“القدس العربي”: لا يزال غياب الفنانة المغربية دنيا بطمة عن حفلها الأخير في مدينة تيفلت يحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، على اعتبار أن تبرير عدم حضورها وإلغائها الحفل غير مقنع.

وتفاعل الجمهور المغربي بشكل واسع مع اعتذار المطربة المغربية، عن عدم تمكنها من إحياء حفلها الفني المحدد مسبقاً، بسبب عطب حصل في السيارة، وهي على الطريق، فلم تتمكن من الوصول قبل موعد الحفلة، وهو ما اعتبره الجمهور غير مقنع ويحتاج للمزيد من التوضيح من الفنانة.

وأشارت التعليقات إلى أن النجمة المغربية لم تتخذ الاجراءات المحترمة بحق الجمهور، إذ كان من الأجدر الحضور إلى مكان الحفل، قبل ساعات من اعتلاء المسرح لا أن تصل في آخر لحظة، وكان من المفروض أن تهتم لهذه التفاصيل.

وكانت التقارير الصحافية ذكرت أن الحفل كان محدداً ليوم الجمعة، وبقي الجمهور ينتظر بطمة حتى الساعة الثانية من صباح السبت، لكنها لم تحضر. في حين أوضحت مصادر مقربة من الفنانة المغربية أنها لم تتعرض لأي حادث سير، إنما خلال طريقها من مدينتها الدار البيضاء، تعرضت سيارتها لعطب تقني فقط، وهو ما اضطرها إلى الوقوف لساعات والانتظار إلى حين حضور المساعدة.

وظهرت بطمة في مقطع فيديو، من داخل سيارتها وهي مرتدية قفطان الحفل الفني، لتعيد اعتذارها، بعدما تعذر عليها إصلاح سيارتها والوصول في الوقت المحدد السهرة الفنية، معربة عن اعتذارها الشديد وأسفها للجمهور ولمنظمي الحفل.