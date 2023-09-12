دنيا بطمة وشقيقتاها تشاركان في إغاثة المتضررين من الزلزال- (صورة)

لندن- “القدس العربي”:

تحرص النجمة دنيا بطمة على دعم المتضررين من الزلزال المدمّر الذي ضرب بلدها المغرب، وتصر مع شقيقتيها على تقديم المساعدة لهم.

وفي خطوة لتشجيع باقي المشاهير على مد يد العون للمتضررين من الزلزال، شاركت النجمة المغربية متابعيها على “إنستغرام” بمقطع فيديو ظهرت فيه مع شقيقتيها وهي تشتري مجموعة كبيرة من المستلزمات الأساسية من حليب وحفاضات ومواد غذائية ومعلّبات، لتوزيعها على المحتاجين، في لفتتة إنسانية مهمة منها.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع مبادرة دنيا وشقيقتيها ابتسام وإيمان، وعبّروا عن فرحتهم بهذه الخطوة المهمة التي تشجّع الآخرين على القيام بالمثل، متمنين لهنّ المزيد من السعادة وأن يتم إنقاذ الكثير من المتضررين من الزلزال في مختلف المناطق المغربية.

وبعد ساعات قليلة من حدوث الزلزال، طالبت الفنانة المغربية بفتح حساب وطني مخصّص للضحايا والمتضررين، وكتبت عبر خاصية “الستوريز”: “كجميع المواطنين المغاربة كلنا استعداد للمساهمة بالدم والمال من أجل أهالينا المتضررين بزلزال الحوز. في انتظار فتح حساب وطني مخصص لهذا الغرض… إنا لله وإنا إليه راجعون”.