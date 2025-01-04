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دنيا سمير غانم تكشف حقيقة حملها

4 - يناير - 2025

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“القدس العربي”: كشفت الفنانة دنيا سمير غانم حقيقة الأخبار التي تم تداولها خلال الفترة الماضية عن حملها في طفلها الثاني من زوجها الإعلامي رامي رضوان.

قالت دنيا في تصريحات صحافية على هامش العرض الأول لمسرحيتها “مكسرة الدنيا” التي بدأ عرضها أمس (الجمعة) ضمن فعاليات موسم الرياض: “هذه أخبار غير صحيحة لكني أتمنى أن يحدث ذلك”.

وأكدت أنها سوف تخوض دراما رمضان المقبل بمسلسل “عايشة الدور” حيث سوف تبدأ التصوير فور انتهائها من عرض المسرحية والذي سيمتد حتى يوم 7 كانون الثاني (يناير) الجاري.

وعن مفاجأة زوجها وابنتها لها في عيد ميلادها، قالت إنها لم تدرك وهي في البروفات أن الساعة بلغت الثانية عشرة صباحاً وفوجئت بزوجها وابنتها والعاملين في المسرحية بالاحتفال بعيد ميلادها على المسرح مشيرة إلى أنها كانت مفاجأة جميلة، بحسب مجلة لها.

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