دهم مراكز تجنيد تابعة للجيش الأوكراني في إطار تحقيق مرتبط بالفساد

كييف- أوكرانيا: أعلنت النيابة الثلاثاء أنه تم دهم أكثر من 200 مركز للتجنيد العسكري في أوكرانيا للقضاء على منظومة فساد تتيح للمجندين الفرار من الجيش.

وقالت النيابة عبر تلغرام إن “قوات الأمن عثرت على منظومات فساد واسع النطاق في كل مناطق البلاد تقريبا حاليا، يتم تنفيذ أكثر من 200 عملية دهم بشكل متزامن”.

وأوضحت أنّ المحقّقين يشتبهون بـ “تورط مسؤولين في مراكز التجنيد العسكرية، ومسؤولين عن الفحوص الطبية والاجتماعية”.

ويلفت التحقيق إلى أنّ “مسؤولين ساعدوا مواطنين في الحصول على شهادات إعاقة أو ليتم الاعتراف بعجزهم عن الخدمة مؤقتاً، ما سمح لهم بتأخير الخدمة العسكرية أو تجنبها” مقابل دفع رشاوى، بحسب ما أوردت النيابة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أقال جميع المسؤولين الإقليميين عن التجنيد العسكري في مطلع آب/أغسطس، متحدثاً عن نظام يسمح بنقل مجندين بشكل غير قانوني “إلى الجانب الآخر من الحدود”.

وتابع أن التجنيد العسكري يجب أن ينظمه “جنود كانوا على الجبهة أو لم يعودوا قادرين على البقاء في الخنادق لأن صحتهم لا تسمح بذلك أو باتوا معوقين”.

في نهاية تموز/يوليو أعلنت السلطات الأوكرانية اعتقال مفوض سابق في الجيوش كان مكلفا عملية التعبئة، للاشتباه في أنه اشترى فيلا في إسبانيا بأربعة ملايين يورو، خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولم تفصح كييف عن خسائرها منذ بدء الغزو في شباط/فبراير 2022.

وتُعتبر محاربة الفساد المستشري في أوكرانيا، التي كانت من أفقر دول أوروبا حتى قبل الغزو الروسي، أحد شروط الاتحاد الأوروبي للحفاظ على ترشح كييف لعضويته.

(أ ف ب)