دوافع الحرب تصادر منطق السلام

الحديث عن احتمالات نشوب حرب في المنطقة أو استبعاد ذلك يؤكد أن الوضع السياسي والأمني يستدعي القلق على أقل تقدير، فيدفع المتفائلين للتقليل من تصاعد الاحتمال، والمتشائمين للتنبؤ بحتمية وقوع نزاع مسلح.

الأمر المشترك بين الاتجاهين أن الاختلاف بين الفرقاء ليس واسعا، ولا يستثني تصاعد الأمور وخروجها عن السيطرة في كلا الحالين. ومن المؤكد أن أغلب من يعيش في المنطقة، حتى الطرف الطارئ عليها لا يرغب في وقوع نزاع مسلّح نظرا لما ينطوي عليه من دمار وخسائر من جهة، ولعدم ضمان تحقيق انتصار ساحق لأي من الأطراف من جهة ثانية. مع ذلك يندر أن تدفع تلك الهواجس من يعنيهم الأمر للتراجع عن السياسات والمواقف، خصوصا من يعتقد أن لديه إمكانات أكبر من الاطراف الأخرى، أو يتوهم أن بإمكانه سحق الخصم.

وفي غياب جهات دولية فاعلة أو راغبة في منع وقوع النزاعات المسلحة، تبقى الاحتمالات متأرجحة، وتزداد ميلا نحو تصاعد العنف في ظل تنمّر كيان الاحتلال وتوسع اعتداءاته الدموية. وباستقصاء الواقع يتضح أن نشوب النزاع، لو حدث، سيكون واسع النطاق، ولا يُستبعد أن يشمل دولا أخرى. فالولايات المتحدة الأمريكية لم تخف يوما إصرارها على دعم «إسرائيل» في أي نزاع مع الجانب العربي حتى لو كانت هي البادية بالعدوان.

ويندر أن تمارس واشنطن ضغوطا حقيقية على تل أبيب لتغيير سياساتها أو التخلي عن الاحتلال أو استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، ولكنها فقدت القدرة على التحرك بدوافع أخلاقية أو إنسانية لحماية المظلوم. فقادة أمريكا يعلمون أن الفلسطينيين الذين لقوا مصرعهم منذ نشوب النزاع الحالي بلغ حوالي 41 ألفا بينهم نساء وأطفال، وهو رقم يقترب من مجموع ما فقده الأمريكيون من ضحايا في حرب فيتنام على مدى ثلاثة عشر عاما. ألا يكفي هذا القتل الإجرامي لاندلاع حرب شاملة؟ كما أن هناك الدول والمجموعات الإقليمية المهتمة بالملف الفلسطيني، فهي لا ترغب في الحرب ولكنها تستعد لها، وتعلم أن انتهاء الاحتلال لن يتحقق بدون ذلك.

أمريكا تعلم أيضا أن الحدود الفاصلة بين حق الدفاع عن النفس والعدوان الغاشم أصبحت باهتة في الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية، فأصبحت المستشفيات هدفا مشروعا في تلك الحسابات، وكذلك المساجد والمدارس والملاعب الرياضية. كما أصبحت الحدود باهتة بين ما هو هدف عسكري مشروع وما هو عدوان إجرامي يعاقب القانون الدولي مرتكبيه بجرائم «الحرب ضد الإنسانية». ألا يكفي هذا الاستهداف لإثارة غضب الضحايا وتوسيع النزاع؟ فلا يكاد يمر يوم بدون أن يلقى عشرات الفلسطينيين مصرعهم بعدوان إسرائيلي ليس على غزة فحسب، بل كافة الأراضي الفلسطينية. ألم تقصف قوات الاحتلال الأسبوع الماضي مناطق عديدة في الضفة الغربية؟

هذا فضلا عما يعانيه أهالي غزة من عدوان لا يتوقف واختراق يومي للحدود وتجويع ممنهج وحصار مستمر منذ 13 عاما. هذا يعني أن الفلسطيني أصبح مهددا بالموت بوسائل شتى: القصف والجوع والحرمان من الدواء والعلاج، فضلا عن حرمانه من العمل والتعلم. الأمر المثير للاستغراب هذه المرة الصمت المطبق من العالم الغربي المستعد لدعم الاحتلال والرافض لكبح جماحه او ربط دعمه بانتهاج سياسات أقل توحشا. هذا الصمت الغربي المخجل أحد الأسباب التي تدفع نحو المواجهة المسلحة التي قد تصبح حربا شاملة. الغربيون يزعمون أنهم لا يرغبون في الحرب، ولكن الوقائع تشير الى أمور عديدة: أولها الدعم الأعمى وغير المشروط للاحتلال وسياساته، ثانيها: اللهث وراء السياسة الامريكية التي تأسست ليس على دعم الاحتلال فحسب، بل حمايته في حال دخوله حربا مع الفلسطينيين والعرب، ثالثها: التردد في ممارسة ضغوط حقيقية فاعلة على قوات الاحتلال للتوقف عن سياساته تجاه فلسطين وأهلها وممارسته ما يمكن اعتباره «إبادة» متواصلة لسكان الأرض الأصليين.

إن ما نشاهده هو دائرة من العنف المدمر، وبخطأ واحد قد ينفجر الوضع ويتحول إلى نزاع أعمق لا يمكن السيطرة عليه. هذا الوضع يجعل التوصل لحل سياسي أصعب

رابعها: تلكؤ الغرب في اتخاذ موقف مبدئي جريء في المحافل الدولية ضد الاحتلال ومنها مجلس الأمن الدولي، برغم عدم امتلاكها آليات لتنفيذ القرارات. هذا برغم أن الكثيرين من زعماء الغرب ربما رفعوا راية فلسطين في أيام دراساتهم الجامعية، ولكن سياساتهم في الحكم تختلف عنها عندما يكونون في المعارضة.

قد يشعر البعض أن ما يسمى «توازن الرعب» هذه المرة قد يكون أحد كوابح التوجه نحو الحرب، ولكن الغربيين، برغم إدراكهم لما يجري لم يجرأوا على انتهاج سياسة واقعية لاحتواء الموقف. وفي مقال كتبه الأسبوع الماضي وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي ووزير أوروبا في الحكومة الفرنسية، استيفان سيجورني تكررت مشاعر الحيرة والعجز عن اتخاذ مواقف إنسانية واضحة: «إن ما نشاهده هو دائرة من العنف المدمر، وبخطأ واحد قد ينفجر الوضع ويتحول إلى نزاع أعمق لا يمكن السيطرة عليه. هذا الوضع يجعل التوصل لحل سياسي أصعب». وقد بقي هذا الحل السياسي الذي يتحدث عنه الوزيران، شبحا يلوح أمام بعض الزعماء ويختفي عن الآخرين. ولذلك لم يعد شبحا، بل بعبعا يطارد البشرية التي تسمح له بالبقاء اليوم على أمل أستخدامه غدا.

هناك حقائق أخرى ذات صلة باحتمالات النزاع المسلّح: أولها أن قرار الحرب والسلام ليس بأيدي نتنياهو وفريقه من المحتلين، بل أن أمريكا هي صاحبة القرار. فلو أعلنت واشنطن أنها ستقف على الحياد في حال نشوب حرب فلن تجرؤ «إسرائيل» على تجاوز الخطوط الحمراء التي اعتادت كسرها طوال ثلاثة أرباع القرن. صحيح أن هناك في واشنطن من لا يريد الحرب نظرا لتكاليفها الباهظة وما تسببه من تعميق الاستقطاب السياسي الذي لا يخدم أمريكا، ولكنّ هناك أيضا تيارا واسعا يدعم الاحتلال ويتحرك بدوافع عنصرية واستكبارية، وهو مستعد لتغذية تطرف كيان الاحتلال لمسايرة مجموعات الضغط اليهودية في أمريكا. كذلك فان التغيرات الجيوسياسية التي حدثت في المنطقة في العقود الأربعة الأخيرة أوجدت معادلات سياسية لا تخدم الهدف الفلسطيني، بل تسعى للاعتراف بالاحتلال والتخلي عن فلسطين ومد الجسور مع «إسرائيل». فلم تعد هناك جبهة تضم ما كان يسمى «دول المواجهة» أو «جبهة الصمود والتصدّي» لاستعادة هيبة الجانب العربي في الصراع الذي تجاوز حدود فلسطين وأصبح أكثر ارتباطا بالدول الداعمة للكيان، وأقل حماسا لمشاريع التحرير. فإذا كانت المشاهد التي هزت ضمائر العالم لم تحرّك الضمير الشعبي العربي ولم تؤثر على السياسات الرسمية، فما الذي بقي لدى الأمة من شعور إنساني؟ وهل ستبقى الأمة متماسكة ومتوافقة بشأن القضايا الجوهرية ذات الصلة بكيانها وصيرورتها الوجودية؟ فكيف لا يتحرك الضمير الإنساني عند مشاهدة أشلاء الأطفال بين ركام المباني التي استهدفها طيران الاحتلال ودمّرها على رؤوس ساكنيها؟ كيف تستطيع عين أن تغمض جفنيها وتخلد للنوم بعد ان رأت مدى ساديّة قوات الاحتلال في استهدافها المدنيين وسحق الإنسانية في شوارع غزة وحاراتها؟ كيف يموت ضمير هذا السياسي الذي يملك المال والنفوذ ولكنه يغمض عينيه لكي لا يرى كبرى جرائم التاريخ المعاصر في الشوارع المدمّرة وأبراج الشقق السكنية المهدومة وأجساد الرجال والنساء والأطفال الممزقة؟ إذا كان حكام الغرب قد أغمضوا عيونهم لكي لا يروا الحقيقة فما بال حكام العرب والمسلمين يفعلون ذلك أيضا؟

الملاحظ أن الضمير الشعبي في الكثير من بلدان العالم الأخرى ما يزال يتناغم مع قضية فلسطين، وما تزال «إسرائيل» عاجزة عن كسب الرأي العام برغم ما تحظى به من دعم غربي غير محدود. ربما حققت دبلوماسيتها بعض الاختراقات، وذلك في غياب دبلوماسية عربية فاعلة، ولكن ما إن تحدث أزمة أمنية أو سياسية إقليمية حتى تفقد كل ذلك. ولكن ثمة أنظمة حكم لديها حساسية مفرطة إزاء قضايا المسلمين ومن هؤلاء حكومة الهند التي يرأسها نياندرا مودي المتطرف.

كاتب بحريني