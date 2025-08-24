“دوام” ترند في قطر والخليج واندهاش من صاحب الحملة الغريبة في الشوارع- (تدوينات)

الدوحة- “القدس العربي”:

تحولت “دوام” لترند وقضية شغلت بال الشارع في قطر، وانتقلت لدول الخليج، بعد انتشار لافتات في الشوارع والتقاطعات وأسفل الجسور، تتكرر فيها الكلمة، دون أن يفهم الجميع مصدرها ولا صاحبها ولا المقصود.

على فكرة احنا حياتنا كلها عبارة عن “”دوام””

دوام العمل

دوام المدرسة

دوام البيت

دوام العبادة

دوام الطاعة

دوام المسجد

دوام الصدقة

دوام الصلاة

دوام الصيام

دوام عمل الخير

وغيرها من الدوامات

اللهم الدوام على الطاعة والعبادة والسعادة وحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك#دوام pic.twitter.com/0O9mPz78sa — وسام آل زعرب🇵🇸 🇶🇦 (@Wesam_Zourob) August 22, 2025

وترتبط الكلمة بالعمل، أو المدارس، أو الالتزام بالوظيفة، وتنتشر الكلمة في اللهجة الخليجية، ويقصد بها العمل الرسمي، أو الدوام في العمل والدراسة، وجو الوظيفة بشكل عام. ولهذا جاء التزامن بين انتشار اللوحات في الشوارع واستعداد الجميع للعودة للعمل والدوام في المؤسسات والهيئات والشركات، سببا لانتشارها الواسع.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات تتساءل مازحة “عمن يريد تعكير صفو ذهن الناس، وتذكيرهم بالعودة للعمل بعد الإجازة”. وكتب بعضهم أنه بمجرد مرور الناس من تلك الشوارع ورؤية الشعار، يذكرهم بحقيقة أن العودة للدوام أمر مطلوب وضروري.

بكره دوام !!!

بعد عودة الناس من إجازتهم الصيفية التي قضوها في ربوع العالم،

ظهرت في شوارع قطر بادرة طيبة وفكرة رائعة: لافتات مكتوب عليها “بكره دوام” 😊✌️

لتكون تذكرة خفيفة ولطيفة للجميع..

﴿فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾. فكرة جميلة وبسيطة، تحمل روح إيجابية… pic.twitter.com/TMe29qfhKM — عين القعود⚖️ (@HSNALMOHANADI) August 22, 2025

وانتشرت تعليقات ساخرة في معظم منصات التواصل الاجتماعي، وتفنن الجميع في التعليق على اللافتات المنتشرة في معظم الشوارع الرئيسية في العاصمة القطرية الدوحة، وأبرز مدنها. كما كانت الشعارات معلقة على الجسور الرئيسية التي تربط معظم المحاور في الدولة، وعلى جنبات الشارع. وكانت اللوحات علوية، وجانبية وعلى الاتجاهات المختلفة، وبشكل مكثف.

وظل لفترة طويلة سؤال ينتشر في منصات التواصل الاجتماعي في قطر، ثم ينتقل لدول الخليج، من يقف خلف الإعلان عن دوام، أو الدوام، ومن يريد تذكير الناس بنهاية العطلة والاستعداد لمباشرة العمل، والعودة للمدارس، وبداية الموسم الاجتماعي في الدولة.

وتفنن الجميع في التعليق على صاحب الحملة، واعتبر آخرون مازحين أن المدراء تضامنوا جميعاً وتحملوا تكاليف الإعلانات نكاية في الموظفين.

مفاجأة صاحب الحملة

والمفاجأة أن الحملة أطلقتها جمعية خيرية قطرية والهدف تذكير الناس بمفهوم المداومة على الإحسان والعطاء وفعل الخير.

وذكر حساب رسمي لجمعية قطر الخيرية، تفاصيل الحملة وأهدافها، وأعلن أن الحملة تذكر وتحفز سكان قطر على الإحسان ووهب صدقاتهم لأعمال الخير، ودوام المعروف.

وتعتبر جمعية قطر الخيرية بحسب تعريفها، منظمة غير حكومية دولية تعمل في مجال المساعدات التنموية والإنسانية منذ عام 1992 وفقا للقوانين المنظمة للقطاع غير الربحي في دولة قطر، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تمكنت قطر الخيرية من الوصول إلى 29 مليون شخص من خلال مشاريع إنسانية وتنموية واسعة النطاق بتكلفة إجمالية بلغت 1.2 مليار دولار أمريكي.