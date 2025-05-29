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دوا ليبا تنضم لعدد من ألمع النجوم في بريطانيا لمطالبة ستارمر بتعليق بيع الأسلحة لإسرائيل

منذ ساعة واحدة

المغنية دوا ليبا

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لندن: دعا عدد من ألمع الشخصيات في بريطانيا، مثل المغنية دوا ليبا والمذيع الرياضي غاري لينكر والممثل بينديكت كومبرباتش، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل، في ظل استمرار الحرب في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، الخميس، أن أكثر من 300 شخصية معروفة، تشمل ممثلين وموسيقيين وناشطين وغيرهم، بعثوا برسالة مفتوحة لدعوة رئيس الوزراء لـ”اتخاذ إجراءات فورية لوقف مشاركة المملكة المتحدة في الفظائع التي ترتكب في غزة”.

وإلى جانب تعليق مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، دعت المجموعة ستارمر إلى “استخدام جميع الوسائل المتاحة” لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، و”التعهد لأطفال غزة” بأنه سيتوسط من أجل “وقف إطلاق نار فوري ودائم”.

ويضم الموقعون على الرسالة غاري لينكر (64 عاما)، الذي تخلى عن تقديم برنامج “مباراة اليوم” لكرة القدم في وقت سابق الشهر الجاري، إثر جدل بشأن منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كانت تتعلق بالصراع في غزة.

(د ب أ)

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