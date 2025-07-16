دوبوا يبدي حماسا شديدا وثقة للفوز على أوسيك في نزال الوزن الثقيل

لندن: قال دانييل دوبوا إنه يشعر بأنه لا يمكن إيقافه ومستعد لإحداث ضجة عندما يخوض النزال المرتقب أمام الأوكراني أولكسندر أوسيك، الذي لم يُهزم من قبل، على لقب بطل العالم بلا منازع في الوزن الثقيل في ملعب ويمبلي يوم السبت المقبل. ويحمل دوبوا (27 عاما) لقب الاتحاد الدولي للملاكمة، بينما يحمل أوسيك (38 عاما) أحزمة المجلس العالمي والرابطة العالمية والمنظمة العالمية.

وستشكل المواجهة إعادة للنزال الذي شهد “ضربة منخفضة” مثيرة للجدل، والذي جمع بينهما في أغسطس آب 2023 في بولندا، حينما حقق أوسيك فوزا مثيرا للجدل بالضربة القاضية إذ تعرض الملاكم الأوكراني لضربة على شريط سرواله القصير وسقط أرضا وأعلن الحكم أن اللكمة كانت تحت الحزام وغير قانونية، ثم سمح له بالعودة ليفوز بعدها في النزال.

ويمكن لدوبوا أن يصبح أول بريطاني يحقق لقب بطل الوزن الثقيل بلا منازع منذ لينوكس لويس في عام 1999 بينما يسعى أوسيك إلى أن يكون بطل الوزن الثقيل بلا منازع بأربعة أحزمة للمرة الثانية بعد التنازل عن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة العام الماضي.

وقال دوبوا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “أعدت إحياء مسيرتي، ونحن الآن في حالة جيدة”.

وأضاف “لا يمكن إيقافي، أشعر أنني لا أُهزم الآن. أنا في أوج عطائي، وسأُواجه كل ما يجب أن أواجهه. نحن هنا الآن، ولا أعذار بعد الآن”.

وتابع “عليّ أن أهزمه هذه المرة، وسأفوز. سأُحدث ضجة، وسأوجه الضربات القاضية، بأي وسيلة ممكنة… أنا مستعد. يا رجل، أنا مستعد بنسبة 100 بالمئة”.

وكان من المقرر أن يجري الملاكمان تدريبات مفتوحة في مكان قريب من الاستاد اليوم الأربعاء قبل المؤتمر الصحفي النهائي لهما معا غدا الخميس.

وقال فرانك وارين، المروج لنزالات دوبوا، إن أوسيك سيواجه نسخة مختلفة تماما من البريطاني مقارنة بما كان عليه عندما فاز أمامه.

وأضاف في تصريحاته للصحافيين أمس الثلاثاء “في المرة الأخيرة، واجه دانييل الصبي. هذه المرة، سيواجه دانييل الرجل، وهذا هو الفارق وسيكتشف هذا يوم السبت”.

وتابع “إنه (أوسيك) أفضل ملاكم في الوزن الثقيل في جيله، ولكن الجميع يظلون الأفضل حتى يتعرضوا للهزيمة، وأعتقد أن الوقت حان لهذا”.

(رويترز)