دوتيرتي مازحا: أستخدم الماريغوانا لكي أبقى متيقظا أثناء الاجتماعات الدولية

منذ 29 دقيقة
دوتيرتي مازحا: أستخدم الماريغوانا لكي أبقى متيقظا أثناء الاجتماعات الدولية

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مانيلا: قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الذي يقود حربا على المخدرات، الاثنين، مازحا، إن جداول المواعيد الطويلة أثناء عقد الاجتماعات الدولية، دفعته إلى استخدام الماريغوانا.

وأوضح دوتيرتي أن بعض القادة غالبا ما يغلبهم النعاس في مثل هذه المؤتمرات، ومن بينها اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تُجرى الواحدة تلو الأخرى، من الصباح الباكر وحتى وقت متأخر من الليل.

وقال: “أنا لا أغفو كثيرا لأنني كنت أتعاطى الماريغوانا لكي أبقى متيقظا… أما بالنسبة لآخرين، فهذا غير ممكن.”

ويشار إلى أن الماريغوانا غير قانونية في الفلبين، حيث تشن إدارة دوتيرتي حملة عنيفة ضد المخدرات، أسفرت عن مقتل نحو 5000 شخص منذ عام 2016.

وقال الزعيم البالغ من العمر 73 عاما للصحفيين في وقت لاحق، إنه كان يمزح بشأن استخدامه للماريغوانا.

وأوضح: “لم يكن هناك وقت للنوم فعلا”، مشيرا إلى أنه بعد الاجتماعات، كان عليه أن يقرأ حتى لا يبدو جاهلا في الجلسات التالية.

كما شكا دوتيرتي من “الطعام السيئ” الذي يتم تقديمه خلال هذه المؤتمرات، مضيفا أن أعضاء وفده كان دائما ما يحضرون اللحوم المحفوظة والأسماك المجففة ليقوموا بطبخها في غرفهم.

وكان دوتيرتي غاب عن العديد من الاجتماعات والمناسبات في قمة رابطة دول جنوب شرق آسياالتي عقدت الشهر الماضي في سنغافورة، بسبب نومه، بحسب ما ذكره المتحدث باسمه، سلفادور بانيلو. (د ب أ)

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