دوجاريك: صور الحشود الفلسطينية التي تتدافع للحصول على المساعدات في غزة تدمي القلب

نيويورك: وصف ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الوضع الإنساني في قطاع غزة بـ”المفجع”.

وقال دوجاريك في بيان مساء الثلاثاء إن صور الحشود الفلسطينية التي تتدافع للحصول على المساعدات الغذائية في قطاع غزة “تدمي القلب”.

وأضاف أنه لا يوجد وقود متوفر حاليا في جنوب غزة ولم يتم استلام سوى ثلث الإمدادات المطلوبة الأسبوع الماضي.

ودعا دوجاريك إلى “فتح جميع نقاط العبور للمساعدات الإنسانية والسلع التجارية”، مضيفا أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني “على استعداد لتقديم المساعدات على نطاق واسع”.

وتابع دوجاريك: “يجب احترام القانون الدولي وتمكين العمليات الإنسانية دون مزيد من التأخير”.

(د ب أ)