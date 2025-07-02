 دورتموند يعبر مونتيري ويضرب موعدا مع ريال مدريد في ربع نهائي كأس العالم للأندية

جورجيا: وضع بوروسيا دورتموند حدا لمفاجآت مونتيري المكسيكي بفوز صعب بنتيجة 2 / 1 في ختام منافسات دور الـ16 لكأس العالم للأندية، ليكمل الفريق الألماني عقد المتأهلين لدور الثمانية في البطولة المقامة حاليا بالولايات المتحدة.

يدين دورتموند بالفضل لنجمه الغيني سيرهو جيراسي الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 14 و24، بينما أحرز جيرمان بيرترامي هدف مونتيري الوحيد في الدقيقة 48.

ورفع جيراسي رصيده إلى 3 أهداف في مونديال الأندية، ليواصل توهجه في أول موسم مع الفريق بعد الانضمام من شتوتغارت في صيف 2024 حيث سجل 37 هدفا في 49 مباراة بالقميص الأصفر.

بهذا الفوز يتأهل دورتموند لمواجهة ريال مدريد، ويضع نجمه الشاب جوب بيلينغهام المنضم من سندرلاند قبل أسابيع قليلة في مواجهة عاطفية أمام شقيقه الأكبر جود بيلينغهام نجم الفريق المدريدي الذي رحل عن دورتموند في صيف 2023 بصفقة تاريخية تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو.

سيلتقي دورتموند مع ريال مدريد مساء السبت المقبل على ملعب ميتلايف، وقبلها يلعب باريس سان جيرمان الفرنسي أمام بايرن ميونخ الألماني.

وتنطلق منافسات دور الثمانية في مونديال الأندية بمواجهة بين فلومينينسي البرازيلي والهلال السعودي مساء الجمعة المقبل، بينما يلتقي بالميراس البرازيلي مع تشيلسي الإنكليزي في مباراة ستقام الرابعة فجر السبت بتوقيت مكة المكرمة.

(د ب أ)