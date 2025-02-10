رياضة | كرة قدم عالمية

دورتموند يفقد جهود نجمه الجزائري أمام سبورتينغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا

10 - فبراير - 2025

دورتموند: يفتقد فريق بوروسيا دورتموند الألماني، لجهود المدافع الجزائري رامي بن سبعيني في مباراته أمام سبورتينغ لشبونة بالمحلق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وذكر دورتموند في بيان اليوم الاثنين، أن اللاعب يعاني من إصابة عضلية ولن يسافر مع الفريق للبرتغال.

ويعود كارني تشوكويميكا، المنضم حديثا لصفوف دورتموند على سبيل الإعارة، للفريق بعدما غاب عن الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام شتوتغارت بالدوري، للفريق بعدما تدرب في وقت سابق مع المدرب نيكو كوفاتش وزملائه.

ويلعب دورتموند، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا، في الملحق المؤهل لدور الـ16 بعدما فشل في إنهاء مرحلة الدوري في المراكز الثمانية الأولى.

