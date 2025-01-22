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دورتموند يقيل مدربه شاهين

22 - يناير - 2025

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ألمانيا: أعلن بوروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني، اليوم الأربعاء، إقالة مدربه نوري شاهين بعد الهزيمة المفاجئة أمام بولونيا في دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي في بيان: “استغنى نادي بوروسيا دورتموند عن خدمات مدربه نوري شاهين على الفور بعد تحليل داخلي للتطورات الرياضية الأخيرة”.

وكانت عدة وسائل إعلام ألمانية أوردت هذا النبأ في وقت سابق.

وخسر دورتموند 2-1 أمام مضيفه بولونيا في دوري الأبطال أمس الثلاثاء والتي أدت إلى تمديد سلسلة هزائم الفريق إلى أربع مباريات في كل المسابقات.

كما خسر دورتموند 2-صفر أمام آينتراخت فرانكفورت ليتجرع الهزيمة الثالثة تواليا في الدوري الألماني، إذ يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 25 نقطة بفارق سبع نقاط عن المراكز الأربعة الأولى وبفارق 20 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر.

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