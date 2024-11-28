دورتموند يهزم دينامو زغرب بثلاثية ويمضي بخطوات ثابتة في أبطال أوروبا

زغرب: حقق بوروسيا دورتموند فوزا سهلا 3-صفر على مضيفه دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا، ليظل على مساره نحو إنهاء الدور الأول بين الثمانية الأوائل والتأهل المباشر إلى دور الستة عشر في البطولة.

وسجل جيمي بينو-جيتنز هدف التقدم المستحق لوصيف بطل العام الماضي في الدقيقة 41، قبل أن يضيف رامي بن سبعيني غير المراقب الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 56.

وأحرز المهاجم البديل سيرو جيراسي، الذي تعافى من المرض سريعا، هدف ضمان الفوز في الدقيقة 90 ليحصل الفريق على دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة بايرن ميونيخ المتصدر في الدوري الألماني يوم السبت.

وفاز النادي أربع مرات في خمس مباريات بالبطولة ليحتل المركز الرابع وله 12 نقطة قبل ثلاث مباريات من انتهاء مرحلة الدوري. ويحتل زغرب المركز 22 بسبع نقاط.

وتتقدم الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الستة عشر، بينما تخوض الفرق 16 التالية دورا فاصلا.

وقال نوري شاهين مدرب دورتموند في مؤتمر صحافي: “من الرائع أن تفوز خارج ملعبك. إنه مهم لمركزك في جدول الترتيب وللروح المعنوية. لم تكن مباراة سهلة لكننا مررنا الكرة وبعد الهدف الأول أحكمنا سيطرتنا على المباراة. الآن نحتاج لمواصلة العمل”.

وأضاف: “أتطلع لتلك المباراة (أمام بايرن)، لكنني أريد الاستمتاع بهذه الأمسية مع فريقي. ومن الغد سينصب التركيز على مواجهة بايرن”.

وهيمن دورتموند على المباراة منذ البداية، وسدد في إطار المرمى بضربة رأس من بن سبعيني ثم تسديدة دونييل مالين بعد فترة وجيزة.

كما لعب المهاجم الهولندي ضربة رأس متقنة تصدى لها ببراعة الحارس دانييل زاغوراتش في الدقيقة 41، قبل ثوان من وصول الكرة إلى بينو-جيتنز الذي تفوق على مدافعين اثنين وأطلق تسديدة قوية إلى داخل الشباك.

بعدها حول بن سبعيني ركلة ركنية برأسه إلى داخل الشباك مستغلا ضعف الرقابة الدفاعية.

واضطر حارس مرمى دينامو للتدخل مجددا في الدقيقة 65 للتصدي لتسديدة من مالين.

لكنه لم يتمكن من التصدي لمحاولة جيراسي الذي انقض على كرة مرتدة وسددها بين قدمي الحارس في الدقيقة الأخيرة.

(رويترز)